經濟

iBond獲46萬人認購 料每人3手

【明報專訊】政府推出的2厘定息通脹掛鈎債券（iBond）昨午截止認購，政府發言人昨晚透露，根據從配售機構收集到的資料，初步認購金額約389.3億元（見表），認購人數約46萬，即人均認購8.5手。由於今次的認購金額是目標發行額的3.9倍，即超購2.9倍，政府預計會將發行額增至上限150億元。假設以46萬認購人數，及最多150億元的認購金額計算，人均可獲3手。

超購2.9倍 發行額增至150億元

今次認購期間，大型銀行紛紛表示認購反應熱烈，例如中銀香港（2388）昨日指，該行的iBond認購金額約為2016年兩倍，並已突破其2012年最高的總認購金額水平。匯豐亦表示，該行iBond認購金額同樣約為2016年的兩倍，申請宗數超越2016年水平。工銀亞洲指，iBond目標發行額最高更可增發至150億元，有助刺激市民為提高中籤機會而投入更高認購金額。另外，在現時低息環境下，iBond提供最低2厘保證息率，較現時市場上普遍定存利息為高，令認購吸引力大增。

不過，若根據政府昨日的初步數據，與過去6批的iBond認購結果比較，今次iBond的認購人數較2016年的逾50萬少，認購金額較2016年高出73%，但仍較2012年的493億元及2013年的396億元低，未能打破紀錄。政府計劃於下周四（12日）再公布正式認購結果。

相關字詞﹕匯豐 中銀香港 超購 發行額 認購人數 認購金額 通脹掛鈎債券 政府

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