經濟

恒生科技指數將推期貨期權

【明報專訊】恒生科技指數推出逾3個月，港交所（0388）昨日公布，將推出恒生科技指數期貨及期權。其中，期貨計劃於11月23日推出，而指數期權計劃於明年1月18日推出。有關計劃將因應監管機構及市場準備情况而定。新產品首6個月將有交易費折扣及豁免證監會徵費。

期貨11月23日推 期權明年1月18日登場

香港交易所市場主管姚嘉仁表示，創新科技是證券市場中重要的組成部分，恒生科技指數已成為科技股在市場表現的重要指標。港交所樂於為投資者提供更多選擇，推出新的恒生科技指數期貨及期權。相信恒生科技指數相關產品有助豐富科技板塊的投資機會，並吸引世界各地更多高質素的科技公司參與香港市場。

恒生指數公司行政總裁巫婉雯表示，科指旨在反映香港上市龍頭科技企業之表現及協助市場開發不同指數掛鈎產品，包括衍生投資工具及交易所買賣基金。很高興市場上將推出追蹤恒生科技指數的期貨及期權，並進一步鞏固了恒生科技指數作為公司第三項旗艦指數的地位。

摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部主管張智卓透露，該行正籌備發行與恒生科指掛鈎的認股證及牛熊證，預計在科指期貨上市首周發行至少40隻恒生科指相關輪證，實際上要視乎監管機構批准及市場流通量等情况。他又指出，科指於今年7月推出後，已有不少投資者向該行查詢相關輪證的推出時間，反映市場對相關產品有一定期待及需求。

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