經濟

恒指急漲800點 升幅冠全球 重上牛熊線 夜期曾升穿26000

【明報專訊】美國選情變得明朗，即使有潛在訴訟餘波，恒指昨日仍急漲809點或3.25%，收報25,695點，以全日最高位收市，是4個月以來最大的單日升幅，升幅更勝美股及歐洲、亞洲主要指數。恒指、國指、科指三大主要指數更罕有地所有成分股均報升。分析認為，美國大選或將帶動大型科技股飈升，市場預期拜登若當選總統，或有利於美國短期的對華政策及亞洲趨向和平。昨晚恒指夜期再高水，一度升穿26,000點。

明報記者 溫藹紅

周三晚美股已大漲，當中納指升430點或3.85%。昨晚早段美股再升，截至晚上11時，道指升逾400點，標指及納指再升逾2%。恒指期貨高水221點，報25,917點。

華泰：共和黨掌參院 債息或回落

華泰證券認為，拜登當選以及共和黨控制參議院，是對風險資產最好的組合。一方面，在對華政策上，拜登更為「可預測」，他若當選可重塑外交關係。另一方面，若共和黨仍然控制參院，則財政刺激規模可能偏小，會令美債孳息率回落，有利資金投向風險資產。但該行指出，目前的不確定因素仍然較多，例如明年的選舉人投票或不再是「走程序」，避險情緒隨時會被推升。

憧憬拜登對華政策較溫和，中興通訊（0763）昨急漲18.8%。騰訊（0700）及阿里巴巴（9988）齊升逾6%，分別收報625元及294.6元。昨4隻藍籌均創歷史新高（見表），當中包括騰訊、藥明生物（2269）、蒙牛乳業（2319）及創科實業（0669）。另美團（3690）及京東（9618）亦破頂，分別升5%及9%，至329.6元及361元。

科指破8000點 單日最大升幅

恒指昨日以高位升穿牛熊分界線250天線（見圖），惟上次7月初突破時，僅維持數天及後轉為跌勢。昨日國指及科指升幅更勝恒指，國指升379點或3.76%，報10,478點，科指升422點或5.45%，首次突破8000點，報8181點，漲幅勝納指，創推出以來最大升幅。北水沽盤增，港股通昨淨流入減至16.52億元，雖繼續力吸騰訊，但同時沽出中芯國際（0981）及美團。

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基表示，由於螞蟻上市擱置以致大量資金流出；其次是市場預期拜登若當選美國總統，或有利於美國短期的對華政策，不過他認為大選尚存變數，恒指短期會維持500點上落，第四季則將在25,000點至27,500點區間徘徊，保持審慎樂觀。

相關字詞﹕科技股 林樵基 瑞銀 拜登 特朗普 美股 標指 道指 恒指 美國大選

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