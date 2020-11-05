「林鄭Plan」救「呼吸Plan」

【明報專訊】根據由金管局發布的指引，銀行在敍造自住物業按揭貸款的時候，須遵守按揭成數上限的規定。而按揭保險計劃則為銀行提供按揭保險，使銀行可以提供高成數的按揭貸款而毋須承擔額外的風險。按揭保險計劃下，只要申請個案符合相關條件（例如樓價上限及貸款額上限等），銀行可以提供最高達九成按揭貸款。換言之，置業人士的首期負擔可以低至物業價格10%，減輕置業人士的首期負擔。
按保助維持本港銀行體系穩定
在按揭保險計劃下，銀行為按揭貸款提供者。如果置業人士拖欠貸款，按揭保險一般會為銀行60%按揭以上的貸款部分提供保障。因此，按揭保險計劃除了可以促進市民安居置業之外，亦有助維持本港銀行體系的穩定性。
特首林鄭月娥去年10月發表施政報告時，將800萬元或以下物業最高可借按揭成數調高至90%，1000萬元或以下物業最高可借按揭成數調高至80%，被稱為「林鄭Plan」。莊桂雯分析，「林鄭Plan」 其實是對近年藉「呼吸Plan」來置業者提供很大的幫助，她解釋：「假如某人幾年前以800萬元買入一住宅單位，以『呼吸Plan』借九成按揭（720萬元），即使去年10月前樓價已升值至900萬元，由於該單位只可以向銀行借六成按揭（540萬元），他需要多拿近200萬元出來才可從『呼吸Plan』轉按；但『林鄭Plan』去年10月推出後，市值900萬元的單位可以向借八成按揭（720萬元），足夠用來償還『呼吸Plan』的舊按揭，轉按至銀行較低息的按揭」。