星之谷莊桂雯：「呼吸Plan」再現 兩點免中伏

受累A股泡沫爆破及人民幣貶值，恒指在2015年6月起曾在短短8個月內大跌近10,000點，2016年2月低見18,278點，當時本港地產商為了促銷新樓盤，推出由自己旗下或其他財務公司提供的高成數按揭，最高可借九成，而且不需要申請者提交入息證明或進行壓力測試，即不必審查買家的入息、供樓能力，部分初期更可只還息不還本，被稱為「呼吸Plan」，意思是有呼吸的人都可以此計劃借錢買樓。

莊桂雯分析，「呼吸Plan」對於置業者有兩大吸引力，首先是可以借高成數按揭，個別進取的計劃更容許首幾年還息不還本，第二是不需要壓力測試，對部分買家有吸引力。

息率明顯高於一般按揭

不過，莊桂雯亦提醒，「呼吸Plan」對比由銀行批出一般按揭貸款的息率明顯較高。事實上，記者翻查現時某一新盤的其中一個「呼吸Plan」資料，首24個月、25至36個月及其後全期的按揭利率分別為「P（最優惠利率）-2厘」、「P-1厘」及「P+1厘」，假設P為5厘計算，有關按揭利率分別為3厘、4厘及6厘，而目前主要銀行的傳統按揭利率分別為「P-2.5厘」（即2.5厘)及「H（1個月銀行同業拆息）+1.45厘」（現約為1.89厘）。

另外，莊桂雯指出，「呼吸Plan」跟「二按」也有分別。她解釋，所謂「二按」，是置業者向銀行取得相等於樓價的五成至六成傳統按揭貸款（一按）後，發展商再額外提供一定份額的按揭成數，雖然「二按」的按揭利率也會高於「一按」，但由於只是整筆按揭貸款的一小部分，供款壓力也不算太大。作為比較，「呼吸Plan」則是全筆貸款由財務公司批出，故此全筆貸款也會以較高的按揭息率計價。

變相與發展商對賭樓價

莊桂雯分析，「呼吸Plan」一般也會有3年的「蜜月期」，以上述例子來說，也是第36個月後按揭利率才由「P-1厘」大幅攀升2厘至「P+1厘」，故此某程度上，置業者選擇「呼吸Plan」，也是與發展商對賭，博3年後樓價錄得可觀升幅後出售物業，或屆時可以將「呼吸Plan」轉按至銀行提供、較低息的按揭。她舉例說，在2016至2017年期間發售的海之戀等多個荃灣新盤樓價至今升幅凌厲，當時以「呼吸Plan」入市者，料已賺取理想盈利。

不過，近年也有一些買家以「呼吸Plan」入市而虧損的例子。莊桂雯指出，屯門滿名山幾年前銷售樓花時，也以「呼吸Plan」作招徠，而該「呼吸Plan」的優惠利率期過去後，當年不少以「呼吸Plan」買樓的人，因為各種因素不能轉按至銀行較低息的傳統按揭，今年開始須以高達5厘的利率來供樓，難以負擔，結果要以低於買入價止蝕離場，故此該盤近月亦有較多蝕讓個案。

設額度限制 非保證獲批

總結是次訪問，莊桂雯指出，銀行每年批出按揭貸款是有額度限制的，臨近年底，額度便已接近用完，故此銀行在11月及12月一般會相對收緊按揭政策，加上今年適逢新冠病毒疫情，銀行審批按揭貸款也就更加審慎，「客戶一來未必借到高成數，二來花紅未必計入收入，三來壓力測試會嚴謹執行，要收入相對高才可借到按揭」；在此大環境下，個別發展商在此時間推售新盤，便要以「呼吸Plan」來吸客，「發展商不會要求壓力測試，亦不會特別嚴謹去審查貸款者的收入，相對上，也算是幫助市民置業」。

不過，莊桂雯提醒，雖然被稱為「呼吸Plan」，但實際上不是每個人向發展商申請有關計劃均會獲審批，一般來說，新盤可銷售單位中會有三成至四成買家採用「呼吸Plan」，一旦接近限額，發展商便會放慢審批，所以有意以此方式置業的人士一定要量力而為，「不要聽代理說一定借到呼吸Plan，便急不及待簽字買樓，過去有一些個案，置業者的呼吸Plan申請不獲批，需要向財務公司借年息率逾10厘的私人貸款才可勉強上會」。

明報記者 葉創成

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