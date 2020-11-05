內地車位難承按 可選私貸融資 多家港銀設大灣區貸款 迎各類投資需要

明報記者 龍彩霞

在深圳、珠海、廣州及佛山等城市置業，新盤價格動輒過百萬元人民幣，因此港人開始發掘車位等其他投資渠道，究竟投資大灣區車位有什麼竅門？車位可不可以申請按揭貸款？恒夏發展董事羅璐峰教路，揀車位優先選擇人口較多的城市，當中深圳及廣州是全省兩個人口規模逾1000萬的大城市，車位投資價值當然看高一線。不過，港人目前不能購買深圳車位，即使到廣州買車位，若非車場上蓋住宅物業的業主，亦不會獲發產權證，有一定投資風險。

羅璐峰：投資大灣區車位 佛山最安全

退而求其次的話，羅璐峰認為可留意鄰近廣州的佛山，往返兩地車程僅20分鐘，有「廣佛同城」的說法，而且佛山人對車位需求殷切，「我覺得佛山目前是投資大灣區車位最安全的地方」，現時當地一個車位都是30萬元人民幣左右。羅璐峰表示，今年8月1日前，需要兩年左右才可取得內地房產證（紅本），但現時60日可以完成手續，香港投資者更不用親身上內地辦手續，在港也可完成相關程序。

然而，羅提醒，車位價值若低於100萬元人民幣難以做按揭。因此，若想以借貸投資車位的買家，記者建議可考慮私人貸款。

南洋商業銀行最近推出「理財貸輕鬆」大灣區業主私人分期貸款推廣計劃，為大灣區業主提供資金，最長貸款期可達60個月，個人化實際年利率可低至2.92厘。該計劃適用於持有內地大灣區城市物業房產證人士，貸款額達月入12倍或200萬元（以低者為準），有興趣的讀者不妨向銀行查詢具體條款細則。

中銀香港（2388）亦提供大灣區「置業易」私人貸款產品，據該行資料，還款期分為12、24、36、48及60個月選擇，最高可借200萬元或月薪12倍（較低者為準），而還款期最短1年至最長5年，免手續費。以12個月貸款期為例，實際年利率為P+1.7厘。

千萬元以下物業 可做六成按

不少港人也北上購置住宅，現時有多間香港銀行為港人提供內地物業按揭服務，除了申請方便，最大賣點是利率比內地便宜一截。現時在內地申請按揭，實際按息高達6厘，但在香港銀行做內地物業的按揭，利率一般只需P-2厘至P-1.5厘不等，假設P為5.375厘，實際按息低至3.375厘。

按揭成數方面，一般樓價1000萬元以下的物業最高可承做60%按揭（最高貸款額500萬元），1000萬元以上可承做50%，供款年期最長可達30年。假設物業現時樓價為400萬元，承做六成按揭，即可借240萬元，首年每月平均利息開支約6689多元，大概比內地按揭便宜數千元。

東亞銀行早前推出跨境按揭貸款服務，協助客戶於大灣區置業。客戶只要在香港申請，即可以承做跨境置業按揭貸款。跨境按揭申請程序，最快10個工作天即可預先批核貸款，不過留意相關服務暫只覆蓋廣州、深圳、珠海和佛山的物業。

工銀亞洲設專員 提供諮詢服務

工銀亞洲方面，現時該行為9個內地大灣區城市的一手樓或現契物業提供按揭，貸款額為樓價或估價的六成（較低者為準），最高可借1000萬元，還款期最長30年，該行亦設有「灣區置業通」服務專員提供灣區置業和生活配套諮詢、設立自動轉帳交水電煤費或還款等。

建行亞洲則提供大灣區一手新樓按揭服務，年滿18歲或以上香港永久居民可以申請，貸款成數最高為樓價六成，還款期最長可達30年，貸款額最低40萬元，最高為1500萬元；如個別深圳、廣州及珠海市指定住宅最高可借1500萬元，而其他大灣區城市的指定住宅項目最高可借1000萬元。

[活在灣區]