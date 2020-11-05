經濟

香港地產

鄧成波葵涌工廈申重建酒店 規劃署不反對 料提供1196房間

【明報專訊】近年在港積極開拓酒店業務的舖王鄧成波家族，今年5月向城規會就葵涌打磚坪街中央工業大廈，申請放寬地積比率至11.4倍，擬重建為1幢31層高（包括地面層及地庫）的酒店，提供1196個酒店房間，涉總樓面約27.59萬方呎。有關申請於明日審理，據規劃署文件顯示，該署不反對有關申請，料能獲通過。

萊蒙馬適路增建洋房料過關

資料顯示，中央工業大廈原由興勝創建（0896）等持有，興勝曾就項目向城規會申請活化工廈並獲批出申請。不過，興勝去年8月以約11億元售予舖王鄧成波家族，鄧氏家族購入後未有按原先計劃重建成商廈，並重新申請改作酒店發展。

另中資萊蒙國際（3688）粉嶺馬適路項目，今年初申請擴大發展地盤面積，並增加洋房由22幢增至50幢，增幅1.3倍，另設社會福利設施（安老院），擬建2幢、約2至3層高物業，提供60個牀位，總樓面約8.6萬方呎。該申請亦於明日審理，規劃署不反對申請，料順利獲批。

此外，近年政府出售私人土地時，在賣地條款中要求發展商興建福利設施，房協早前城規會提出申請，在東九啟德第1E區1號地皮（位於景泰苑對面）加入社福設施，擬在地皮內提供一間設有250個宿位的安老院舍，以及30個服務名額的日間護理單位，涉及5.54萬方呎，若以該地盤可供發展樓面約150萬方呎計，社福設施佔約不足4%。據規劃署文件顯示，該署並不反對有關申請，料明日審理時獲開綠燈通過。

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