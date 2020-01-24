帝御．星濤延至周日次輪賣123伙

負責項目銷售的恒基物業代理營業（一）部總經理林達民稱，今次選擇周日賣樓，是希望為一旦強烈熱帶風暴襲港，可預留時間作準備，而項目迄今暫收約3334票，超額認購逾26倍。

此外，長實（1113）早前已上載沙田名日．九肚山2號銷售安排，推出42伙分層單位於明日次輪發售，另有12幢洋房招標。長實地產投資董事黃思聰稱，若明日天文台掛上八號風球，有關銷售將順延至周日下午2時發售。

若掛八號波 名日‧九肚山或周日賣

另外，值得留意的是，明日至周日，最矚目的新盤銷售料為新世界（0017）大圍站柏傲莊II，項目周六首輪銷售337伙，雖然發展商暫未公布風暴下的安排，但據悉，若遇上上述情况，柏傲莊II將安排於周日賣樓。

市場料涉近千伙銷售受影響

事實上，明日至周日三天，仍有多個新盤賣樓，如恒大（3333）長沙灣恆大‧睿峰，明日發售98伙、鷹君（0041）大埔白石角朗濤明日發售24伙、億京同區海日灣II周六發售332伙，連同上述數個新盤，合共已涉及956個單位。另外，由南豐、豐資源發展的南區深水灣徑8號，昨加推一伙實用2865方呎的第2座7樓D室，屬3房3套連書房間隔，於下周一（11月9日）上午10時至11時招標一小時。