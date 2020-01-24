經濟

香港地產

3盤申預售涉954伙 按月升2.6倍

【明報專訊】疫情下新盤熱銷，加上近月確診個案大減，發展商開始積極申請預售。地政總署料顯示，上月有3個新盤、共涉954伙申請預售，較今年9月新增申請伙數262伙，按月升2.6倍，亦連升兩個月，並從今年8月零新預售樓花申請的谷底走出。此外，截至今年上月底，累積待批預售樓花的一手單位共涉12,442伙，雖與上月12,469伙相若，但已連跌3個月，並為近5個月新低數字。

帝御項目3期涉557伙

其中由香港小輪（0050）及帝國集團合作發展的屯門青山灣帝御，首期金灣及2期星濤均開紅盤，發展商乘勢就3期申請預售。

據地政總署資料顯示，發展商就3期項目在上月申請預售，並命名為帝御．嵐天（Skypoint Royale），提供557伙，預計2022年4月落成。

信置莊士山東街322伙 主打1房

信置（0083）、莊士機構（0367）2017年12月投得的旺角山東街32B號市區重建項目，亦於上月申請預售，涉及322伙，預計2023年5月落成。據悉，項目主打1房單位。

另由新地（0016）及會德豐早約10年前展開收購的何文田太子道西233及235號（即前太子大廈），上月亦申請預售，涉及75伙，預計2023年4月落成。

據地政總署資料顯示，發展商去年已跟政府完成換地協議，補地價金額近5.17億元。

新地太子道西195號逾百伙批預售

另外，會德豐於2018年以63.592億元向海航旗下香港國際建投（0687）購入的啟德第1L區1號地盤、即沐泰街12號項目，其1、2期早前已入紙申請預售。文件顯示，項目命名為MONACO Development第1、2期，兩期分別提供399伙及247伙，同樣預計2022年12月落成。

地政總署亦公布，上月共批出3份預售樓花同意書，涉及981個單位，除現正開售的長實（1113）沙田名日．九肚山（266伙），以及香港小輪與帝國合作的帝御．星濤（614伙）外，新地旗下太子道西195號項目亦獲批預售，項目提供101伙，預計2022年3月落成。新地副董事總經理雷霆表示，項目以細單位為主，預計今年底前開售。

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