3盤申預售涉954伙 按月升2.6倍

帝御項目3期涉557伙

其中由香港小輪（0050）及帝國集團合作發展的屯門青山灣帝御，首期金灣及2期星濤均開紅盤，發展商乘勢就3期申請預售。

據地政總署資料顯示，發展商就3期項目在上月申請預售，並命名為帝御．嵐天（Skypoint Royale），提供557伙，預計2022年4月落成。

信置莊士山東街322伙 主打1房

信置（0083）、莊士機構（0367）2017年12月投得的旺角山東街32B號市區重建項目，亦於上月申請預售，涉及322伙，預計2023年5月落成。據悉，項目主打1房單位。

另由新地（0016）及會德豐早約10年前展開收購的何文田太子道西233及235號（即前太子大廈），上月亦申請預售，涉及75伙，預計2023年4月落成。

據地政總署資料顯示，發展商去年已跟政府完成換地協議，補地價金額近5.17億元。

新地太子道西195號逾百伙批預售

另外，會德豐於2018年以63.592億元向海航旗下香港國際建投（0687）購入的啟德第1L區1號地盤、即沐泰街12號項目，其1、2期早前已入紙申請預售。文件顯示，項目命名為MONACO Development第1、2期，兩期分別提供399伙及247伙，同樣預計2022年12月落成。

地政總署亦公布，上月共批出3份預售樓花同意書，涉及981個單位，除現正開售的長實（1113）沙田名日．九肚山（266伙），以及香港小輪與帝國合作的帝御．星濤（614伙）外，新地旗下太子道西195號項目亦獲批預售，項目提供101伙，預計2022年3月落成。新地副董事總經理雷霆表示，項目以細單位為主，預計今年底前開售。