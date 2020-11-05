尚翠苑實呎1.3萬 貴絕新界綠表居屋

2房未補價580萬沽 3年倍升

對上的新界未補價居屋呎價紀錄，由將軍澳寶盈花園於今年6月份所創下，當時屋苑3座14樓 J室以560萬元未補價成交，實呎13,115元，而是次成交較對上紀錄高約1%。

至於是次成交的尚翠苑單位，原業主2017年以293萬元向房委會以未補價購入，現帳面獲利297萬元或約98%。

朗庭園2房特色戶624萬破頂

元朗朗庭園亦錄新高成交個案，美聯分行聯席營業經理葉偉珠稱，屋苑2座連天台戶，實用面積425方呎，屬2房間隔，設外置樓梯通往天台，新近以623.5萬元易手，實呎14,671元，成交價創屋苑歷來新高。據了解，屋苑近2年均沒有連天台單位成交，是次屬罕有特色單位成交個案。資料顯示，單位原業主2012年以370萬元購入上址，帳面獲利253.5萬元或近七成。

不過，亦有個別屋苑錄低價成交，其中一直是航空從業員熱門置業和租樓的東涌區，上月國泰大裁員後，影響區內部分業主的持貨心態。

映灣園3房實呎再失守萬元

中原分行高級分行經理唐啟樂表示，區內大型屋苑映灣園3座中層A室，實用面積941方呎，3房套房連儲物室間隔。原業主今年7月以950萬元放盤，單位日前交吉後，獲買家洽購，最終以906萬元成交，實呎9628元，為上月初至今的低位，減幅約5%。唐續指，買家為同屋苑業主。原業主2009年383萬元購入上述單位，持貨11年，帳面獲利523萬元，物業升值近1.4倍。