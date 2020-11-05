上源業主入伙前斷供 2房淪銀主盤 屋苑同現「辣稅盤」 連使費蝕5%急放

明報記者 張允亭、歐陽慧恩

忠誠集團網頁顯示，上源一個位於5B座中層B室的2房單位，實用面積468方呎，正由銀主叫價618萬元放售，每實呎叫價13,205元。土地註冊處顯示，該單位原業主2018年10月以556.5萬元一手購入該樓花單位，當時選用「120天即供優惠付款計劃」入市，並向恒生銀行承做按揭，惟期後因斷供，業主未曾入住下單位即淪為銀主盤。項目今年9月正式入伙後，由銀主推出並於二手市場放售，成為項目首個銀主盤放售個案。

星堤銀主盤下周三拍賣 開價780萬

與此同時，區內代理透露，屋苑另一個3房單位亦正於二手市場放售，位於5A座中層C室，實用698方呎，以830萬元連額外印花稅放盤，以業主2018年10月755萬元購入價計，持貨2年，連同辣稅及其他使費計料蝕約36萬元或5%。

事實上，同為掃管笏的屋苑星堤，一個銀主盤將於下周三拍賣。單位位於3座中低層F室，實用892方呎，3房間隔，開價780萬元，每實呎叫價8744元。原業主登記姓名為普通話拼音，料具內地背景，於2011年4月以591.26萬元購入，惟去年4月起將單位抵押予銀行，並向多間財務公司借貸，令單位最終淪為銀主盤。

新港城銀主盤600萬沽 8年倍升

不過，部分銀主盤就不乏承接。其中，位於馬鞍山新港城L座低層3室的2房銀主盤，實用362方呎，昨日於忠誠拍賣行的拍賣會上，最終以600萬元拍出，較開價540萬元，高60萬元或約11%，實呎16,575元，成交僅比市價低約3%。

原業主2012年約288萬元購入上址，至近期淪為銀主盤，單位8年間帳面升值約312萬元或逾1倍。

菠蘿輋2房538萬沽 低市價兩成

此外，西貢村屋同樣錄得銀主盤成交。西貢菠蘿輋南山147號村屋一個實用面積674方呎的2房單位，連約580方呎天台，昨日透過黃開基拍賣行，以480萬元開價，獲數組買家競投，最終以538萬元成交，實呎7982元，成交價低市價約兩成。

原業主於1997年以316萬元購入上址，並於2017年起共進行6次按揭，借款約千萬元，單位最終淪為銀主盤。單位是次成交價，較23年前買入價帳面升值222萬元或70%。