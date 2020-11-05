湯文亮：免螞蟻陷危機 馬雲借失言轉圜

不過，老友唔明白，以馬雲在江湖上的歷練，怎可以在臨上市前失言，不但得罪中國，話中國對金融機構沒有監管，仲得罪全世界，話巴塞爾協議是老人俱樂部協議，中國監管當局想唔制止螞蟻上市都不可能。

「自動投案」可免訴訟賠償

我反問老友，馬雲是否失言？我覺得不是，馬雲是有心說出要講的話，亦希望中國監管當局制止螞蟻上市，換句話說即是「自動投案」，馬雲是不能終止螞蟻上市，否則就要面對無數訴訟及賠償；情况就好似匯控（0005）不派息，都要由英國政府出面，如果匯控自己宣布唔派息，今日股價可能連20元都不保。馬雲知道，如果讓螞蟻先上市，一切都不能挽回，今次大家當發了一場了無痕的春夢。

老友唔明白，點解馬雲要自動投案？其實，螞蟻是一家網上銀行，但不受監管，對象是三四線城市及農村沒有借錢的人，總數大約有3億，商機是無可限量；但由於不受監管，最初開始放貸時一定可以令消費市場活力澎湃，但到了要還錢的時候就百病叢生，壞帳比率一定非常之高，由於螞蟻實在太大，中央政府未必有能力挽救，既然知道有這個問題，撤回螞蟻上市是最理智做法，否則，隨時可以出現一個消費版的次按危機。總之，申請者當發了一場春夢。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]