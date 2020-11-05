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張兆聰：物管股回升 合景悠活小注博反彈

【明報專訊】恒指昨跌53點，收報24,886點，成交金額1728億元。螞蟻集團被上交所煞停上市，消息炸散阿里巴巴（9988）股價，但港股市底不俗，沒有因而顯著受壓，反而其他科技股紛紛抽升，美團（3690）及京東（9618）更齊創新高。昨日推介的內房股普遍反彈，物管股亦由低位回升，當中上市後即潛水的合景悠活（3913）可小注博反彈。

螞蟻暫緩上市，但能否短暫修改上市資料後立即捲土重來，可能性較低。上交所給出的理由是「所處金融科技監管環境發生變化等重大事項」導致「你公司不符合發行上市條件或者信息披露要求」，意味集團主業「花唄」和「借唄」，將由現時的監管空白，一下子被人行、銀保監等部門聯合兼針對地監管。

螞蟻的模式並非直接向民眾貸款，而是透過系內電商收集普羅大眾及中小企業的大數據，評估風險後再向銀行推薦，並收取顧問費用或佣金。該模式理論上自身不涉及金融借貸業務，但羊毛出自羊身上，顧問費或佣金還是從銀行的利息收入而來。有傳當局或要求螞蟻也要接受資本充足比率限制，與銀行看齊。

螞蟻估值勢下降 拖累阿里

當年餘額寶橫空出世，令銀行難以招架，一個重要因素是初期毋須遵守存款資比金率、資本充足率等監管要求，無本生利，令銀行處於無法扭轉的劣勢。監管當局修改規定後，餘額寶再無昔日光輝。一旦當局對「花唄」和「借唄」業務實施銀行業的監管要求，業務發展會大受影響。舉例說，假如要遵守資本充足率，便要計算加權風險資產，而向中國最底層的民眾放貸，按巴塞爾協定計算的風險加權會極高，螞蟻需要天量的資本才能支撐。

暫時沒有進一步消息，但螞蟻估值肯定會下降，並直接衝擊阿里市值，而市場擔心馬雲開罪了中央領導人，也會要求更高政治風險溢價。因此資金紛沽阿里買對手，周二晚已炒起拼多多，昨日京東也新高。騰訊（0700）昨初段陪跌較奇怪，但之後也收復大部分失地。筆者此前也推介京東，而資金由市值數倍以京東、拼多多的阿里換馬，對兩者的刺激作用尤為巨大，再加上市傳京東健康最快下周獲批，也對股價有刺激作用。

市場仍在等待美國總統選舉結果，幾個關鍵州分仍在點票，特朗普和拜登均有機會登上總統寶座。市場反應是債息跌、科技股升，似乎預視特朗普連任，與民主黨控制的眾議院繼續談不來，大規模刺激方案無望，經濟轉差拖低債息。聯儲局將被迫再次出手，走回金融海嘯後至今的貨幣刺激老路，再加上特朗普的寬鬆監管傾向，均利好科技股。但假如拜登拿下關鍵州份，劇情又會快速反轉。價值股還是增長股跑出，還得看誰能坐上總統位置。

物管股調整 部分二三線股雙位跌

物管股近月持續調整，部分二三線股份跌幅達高雙位數字，近期上市的兩隻新股都潛水，尤以合景悠活為甚，以昨日低位5.32元計算，較招股價7.89元低逾32％。部分原因是招股價偏高，部分原因是紅股太多，持有合景泰富（1813）的投資者獲實物分派，大家都甫上市就拋售套現，令沽壓更大。但上市後連跌3日，相信沽壓都消化得七七八八，昨日低位開始反擊，若意味貨源轉趨集中，有條件進一步回升。事實上，現價約6元，相當於2021年預測市盈率約18倍。集團未來數年仍可穩定快速增長，現價有吸引力，可小注碰運氣。

[張兆聰 還看今朝]

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