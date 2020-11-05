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經濟
2020年11月5日星期四
技術取勝
投資策略
匯豐中銀拒免螞蟻孖展息 券商多免 富途帶頭其他「侷跟」 資金分兩批退回
中央新規限制網貸 螞蟻估值須重計
阿里巴巴大跌8% 美團破頂逼314元
路透：受壓華爾街 美棄螞蟻禁令
長和快向Cellnex售歐洲電訊資產 涉資904億 稱有助重估集團收益
香港第三季食肆總收益按年跌35.3%
10月港PMI升至49.8逾2年半高位
匯控祈耀年：今年58億美元投資科技
恒大融創擬透過中國銀行間債市集資
新昌清盤人控告財顧等失責 購前主席多個項目涉逾百億 要求追討損失
金管局伙泰央行研數碼貨幣 進次階段
碧桂園10月銷售539億 按年跌5%
環聯：港消費者多先還私貸
中國氣體工業擱置上市
比亞迪：新能源車銷量升85%
美大選未定局 資金先掃科技龍頭 憧憬民主黨難締造「藍掃」 納指升4％
倘兩黨分掌白宮兩院 刺激方案談判續拖延
寶馬上季利潤升10％ 中國銷量大增三成
張兆聰：物管股回升 合景悠活小注博反彈
李曉佳：高管被約談 螞蟻由國家驕傲變批鬥對象
技術取勝：昆能待破5.5元阻力
劉思明：科網新能源波動可吼
周顯：螞蟻延遲上市 料與政治有關
湯文亮：免螞蟻陷危機 馬雲借失言轉圜
上源業主入伙前斷供 2房淪銀主盤 屋苑同現「辣稅盤」 連使費蝕5%急放
尚翠苑實呎1.3萬 貴絕新界綠表居屋
3盤申預售涉954伙 按月升2.6倍
帝御．星濤延至周日次輪賣123伙
鄧成波葵涌工廈申重建酒店 規劃署不反對 料提供1196房間
物業投資公司斥逾半億 購荃灣灰窰角工廈
內地車位難承按 可選私貸融資 多家港銀設大灣區貸款 迎各類投資需要
灣區須知：港銀推遙距開戶 分二類三類
大灣區樓價 首3季升5％
星之谷莊桂雯：「呼吸Plan」再現 兩點免中伏
「林鄭Plan」救「呼吸Plan」
技術取勝：昆能待破5.5元阻力
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【明報專訊】聯想集團料橫行（圖）
贛鋒鋰業可續升浪（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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