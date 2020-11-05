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李曉佳：高管被約談 螞蟻由國家驕傲變批鬥對象

【明報專訊】螞蟻集團作為「人類史上最大規模集資」，臨門一腳被叫停上市，短短一夜間，給許多人上了一課。例如，讓看好「中國故事」的投資者明白，估值這回事，不是投行、公司或投資者說了算，在人治的國度，日後謹記要留意監管者的眉頭眼額。如果想了解監管者的取態，或者可以從網絡「熱搜」文章中，了解風向所在。

估值忽然「很扎眼」

大抵數星期前，當螞蟻上市一事轉入直路，準備工作如火如荼時，網絡上充斥不少吹捧馬雲、唱好螞蟻的文章，大抵都像範本一樣，讚揚其創新能力，驚嘆其改變了中國人的生活方式，更有專家認為螞蟻值得拿諾貝爾獎。

但僅僅在數日前，風向突然大變，官媒連環發炮批評馬雲，在4部委於周一晚約談螞蟻高管後，出現了一篇文章，題為〈拆解螞蟻盛宴：那些戴面具的狂歡者〉。

這篇文章在周二成為「熱搜」，內容把螞蟻集團的潛在股東都挖出來，看看誰是得益者。螞蟻不單是史上集資額最大的IPO，逾兩萬億元的估值，也帶動了其他金融科技公司參與這場盛宴。這篇文章在結尾說：「在剛經歷一場大疫，全球經濟委靡不振的時候，這個東方的狂歡派對，尤為扎眼。」

螞蟻估值高昂的事，早已預知，但一個月前，大家對估值的事很寬容，因為相信它的創新是有價值。而不遲不早地，在約談一事後，它的估值就變得「很扎眼」。

批評文章空群而出 不遲也不早

類似的言論，近幾日在網絡上蜂擁而出。追本溯源，對螞蟻由讚揚變批評的轉捩點，是10月25日一篇名為〈防止螞蟥帝國〉的文章。文章指出，不應該說螞蟻服務小微，而是「螞蟥吸血小微」，直斥螞蟻集團是「一家金融科技包裝下的高利貸平台」。文章又指，「面對已經成長為巨獸的螞蟻，我們需要呼籲的不是給巨獸更多創新空間，而是是否對巨獸強監管和反壟斷」。這篇文章發表的時間，也是不遲不早地，在馬雲於10月24日的一場演說後。

馬雲在那場演說種下禍根，其實他的言論很值得深思。他當時說中國金融業是「當舖思想」，更批評巴塞爾協定是「老年人俱樂部」，中國不應該走這條路。他推銷的是螞蟻用大數據去建立的信用系統，但在監管者眼中，只着眼馬雲囂張跋扈的態度。接着就是上文所說，大家由讚揚變成批評，緊跟官方的風向，用幾近抹黑的形式，批鬥這家本來被當成國家驕傲的公司。

人性不變 勝過永遠向前的科技

有句說話：「歷史總是驚人地相似，因為人性不變。」近幾年這句話被改寫成：「歷史可以改變，因為科技永遠向前。」或者螞蟻集團及其追隨者也抱着改寫歷史的心態吧，至少馬雲在那場惹禍的演說時，也是抱着這信念。可惜，這次是「不變的人性」取得勝利。

[李曉佳 財經澡堂]

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