經濟
國際金融

寶馬上季利潤升10％ 中國銷量大增三成

【明報專訊】德國車廠寶馬（BMW）昨日公布第三季業績，利潤增長近10％至24.6億歐元，主要受惠於中國經濟復蘇下對豪華汽車的需求增加，令寶馬汽車在中國的銷售量按年升逾31％，能抵消美國銷量下跌15.7％。集團汽車業務的稅前利潤升6.7％。集團指，在明年底前會加推3款電動汽車，即車款iX3、iNEXT和 i4。

首9個月全球銷量跌12.5％

期內寶馬品牌的汽車交付量增長9.8%，豪華汽車交付量增加8.6%，電動車和混合汽車的銷量增長50％。累計首9個月寶馬的全球汽車銷量仍按年跌12.5％。寶馬指，市場對汽車的需求回升令寶馬期內的稅前利潤達至25億歐元，高於去年的22.5億歐元。寶馬更宣布，在德國的四間車廠將投入生產電池驅動汽車，將有助推動公司未來10年內500萬輛純電動汽車投入生產的計劃。寶馬今年在研發方面投入超逾10億歐元，當中大部分投放在電動車和混合動力驅動技術，但集團仍持續削減成本，整個集團將裁減6000個職位。

同樣受惠於中國需求的德國車廠戴姆勒（Daimler）稱，在中國的奔馳汽車銷量反彈，帶動第三季淨利潤增長了近五分之一，達22億歐元。而擁有高端汽車品牌奧迪和保時捷的福士汽車，在今年首6個月虧損約14億歐元。但在截至9月的第三季恢復盈利。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

匯豐中銀拒免螞蟻孖展息 券商多免 富途帶頭其他「侷跟」 資金分兩批退回
匯豐中銀拒免螞蟻孖展息 券商多免 富途帶頭其他「侷跟」 資金分兩批退回
中央新規限制網貸 螞蟻估值須重計
中央新規限制網貸 螞蟻估值須重計
阿里巴巴大跌8% 美團破頂逼314元
阿里巴巴大跌8% 美團破頂逼314元
路透：受壓華爾街 美棄螞蟻禁令
路透：受壓華爾街 美棄螞蟻禁令
長和快向Cellnex售歐洲電訊資產 涉資904億 稱有助重估集團收益
長和快向Cellnex售歐洲電訊資產 涉資904億 稱有助重估集團收益
香港第三季食肆總收益按年跌35.3%
香港第三季食肆總收益按年跌35.3%
10月港PMI升至49.8逾2年半高位
10月港PMI升至49.8逾2年半高位
匯控祈耀年：今年58億美元投資科技
匯控祈耀年：今年58億美元投資科技
恒大融創擬透過中國銀行間債市集資
恒大融創擬透過中國銀行間債市集資
新昌清盤人控告財顧等失責 購前主席多個項目涉逾百億 要求追討損失
新昌清盤人控告財顧等失責 購前主席多個項目涉逾百億 要求追討損失
金管局伙泰央行研數碼貨幣 進次階段
金管局伙泰央行研數碼貨幣 進次階段
碧桂園10月銷售539億 按年跌5%
碧桂園10月銷售539億 按年跌5%
環聯：港消費者多先還私貸
環聯：港消費者多先還私貸
中國氣體工業擱置上市
中國氣體工業擱置上市
比亞迪：新能源車銷量升85%
比亞迪：新能源車銷量升85%
美大選未定局 資金先掃科技龍頭 憧憬民主黨難締造「藍掃」 納指升4％
美大選未定局 資金先掃科技龍頭 憧憬民主黨難締造「藍掃」 納指升4％
倘兩黨分掌白宮兩院 刺激方案談判續拖延
倘兩黨分掌白宮兩院 刺激方案談判續拖延
張兆聰：物管股回升 合景悠活小注博反彈
張兆聰：物管股回升 合景悠活小注博反彈
李曉佳：高管被約談 螞蟻由國家驕傲變批鬥對象
李曉佳：高管被約談 螞蟻由國家驕傲變批鬥對象
技術取勝：昆能待破5.5元阻力
技術取勝：昆能待破5.5元阻力
劉思明：科網新能源波動可吼
劉思明：科網新能源波動可吼
周顯：螞蟻延遲上市 料與政治有關
周顯：螞蟻延遲上市 料與政治有關
湯文亮：免螞蟻陷危機 馬雲借失言轉圜
湯文亮：免螞蟻陷危機 馬雲借失言轉圜
上源業主入伙前斷供 2房淪銀主盤 屋苑同現「辣稅盤」 連使費蝕5%急放
上源業主入伙前斷供 2房淪銀主盤 屋苑同現「辣稅盤」 連使費蝕5%急放
尚翠苑實呎1.3萬 貴絕新界綠表居屋
尚翠苑實呎1.3萬 貴絕新界綠表居屋
3盤申預售涉954伙 按月升2.6倍
3盤申預售涉954伙 按月升2.6倍
帝御．星濤延至周日次輪賣123伙
帝御．星濤延至周日次輪賣123伙
鄧成波葵涌工廈申重建酒店 規劃署不反對 料提供1196房間
鄧成波葵涌工廈申重建酒店 規劃署不反對 料提供1196房間
物業投資公司斥逾半億 購荃灣灰窰角工廈
物業投資公司斥逾半億 購荃灣灰窰角工廈
內地車位難承按 可選私貸融資 多家港銀設大灣區貸款 迎各類投資需要
內地車位難承按 可選私貸融資 多家港銀設大灣區貸款 迎各類投資需要
灣區須知：港銀推遙距開戶 分二類三類
灣區須知：港銀推遙距開戶 分二類三類
大灣區樓價 首3季升5％
大灣區樓價 首3季升5％
星之谷莊桂雯：「呼吸Plan」再現 兩點免中伏
星之谷莊桂雯：「呼吸Plan」再現 兩點免中伏
「林鄭Plan」救「呼吸Plan」
「林鄭Plan」救「呼吸Plan」