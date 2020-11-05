寶馬上季利潤升10％ 中國銷量大增三成

首9個月全球銷量跌12.5％

期內寶馬品牌的汽車交付量增長9.8%，豪華汽車交付量增加8.6%，電動車和混合汽車的銷量增長50％。累計首9個月寶馬的全球汽車銷量仍按年跌12.5％。寶馬指，市場對汽車的需求回升令寶馬期內的稅前利潤達至25億歐元，高於去年的22.5億歐元。寶馬更宣布，在德國的四間車廠將投入生產電池驅動汽車，將有助推動公司未來10年內500萬輛純電動汽車投入生產的計劃。寶馬今年在研發方面投入超逾10億歐元，當中大部分投放在電動車和混合動力驅動技術，但集團仍持續削減成本，整個集團將裁減6000個職位。

同樣受惠於中國需求的德國車廠戴姆勒（Daimler）稱，在中國的奔馳汽車銷量反彈，帶動第三季淨利潤增長了近五分之一，達22億歐元。而擁有高端汽車品牌奧迪和保時捷的福士汽車，在今年首6個月虧損約14億歐元。但在截至9月的第三季恢復盈利。

（綜合報道）

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