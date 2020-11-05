倘兩黨分掌白宮兩院 刺激方案談判續拖延

昨天下午，爭取連任的美國總統特朗普在點票工作仍在進行時，稱自己多個州份的選情理想，認為競爭對手民主黨候選人拜登翻盤無望，揚言自己已勝出選舉，並擬尋求最高法院停止點票。因應選情結果未明，市場出現避免情緒，美股期貨在漲跌間徘徊，資產波動性亦提升。

選情不明朗 避險情緒增

瑞穗國際（Mizuho International Plc）利率策略師麥卡倫（Peter McCallum）認為，無論選舉最終由特朗普或拜登勝出，市場的關鍵在於政府是否分裂，總統席位跟參眾兩院是否分別由不同黨派控制。至昨天下午的選情，市場擔憂的情况出現的機會正在增大，故美國股市走勢受壓，美國10年期債息轉升為跌。

早兩星期，市場人士估計民主黨拜登有望勝出，同時民主黨將可囊括參眾兩院席位，出現所謂「藍掃」局面，有助推行民主黨主張的大規模刺激方案，導致早前美股出現一波升浪。但從昨天早上開始點票起，市場人士已相信出現「藍掃」的機會在減低。

潘西恩宏觀經濟諮詢公司（Pantheon Macroeconomics）首席經濟學家謝波德森（Ian Shepherdson）表示，現時參議院有機會仍在共和黨的掌握之下，一旦規模較小的5000億美元刺激法案成功在2021年初通過，市場將感到驚訝，因為遠低於預期的2.2萬億美元。

（綜合報道）

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