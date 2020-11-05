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美大選未定局 資金先掃科技龍頭 憧憬民主黨難締造「藍掃」 納指升4％

【明報專訊】金融市場隨美國總統大選初步結果波動，香港時間昨晨10時左右特朗普勝算大增，納指期貨一度抽升2%，甚至觸發短暫停市，其後升幅收窄，但是仍然跑贏道指及標普500指數；人民幣則一度顯著下跌。隨着大選結果短期未必清晰，及由民主黨控制參眾兩院並入主白宮的「藍掃」機會大減，重手推出刺激經濟措施無望，民主黨亦難通過不利科技巨企的政策，資金掃入科技龍頭股。至昨晚開市後，納指升幅一度擴大至逾4%。

隨着美國總統選舉票站於香港時間昨晨10時結束投票，選情消息陸續出籠。在早段傳特朗普勝算大增時，刺激納指期貨抽高2%至停板，之後更升逾3%，升幅其後收窄。標指期貨亦一度升1.3%；道指期貨則只升約0.1%，升幅相對落後。

三大科企抽升至少半成

市場擔心特朗普勝選後，恐與中國的貿易關係繼續緊張，人民幣顯著受壓，離岸人民幣曾跌1000個基點(1元等如10,000基點)，一度跌破6.77，其後在6.63左右徘徊。在岸人民幣亦曾跌穿6.75，收市低見6.665一周低位。美匯指數上升0.4%。投資者觀望未來兩日美國聯邦儲備局會議會否再有放鬆銀根政策，美股在開市前，納指期貨尚保持升勢，並升3.75%。開市後三大指數升勢持續，到昨晚11時半，道指、標指及納指分別升2.32%、2.41%及4.05%。科技股Alphabet、facebook及亞馬遜分別抽高5.3%、6.9%及4.62%。

美10年債息低見0.771厘

美匯指數則由昨天香港時間早上曾升0.4%，到昨晚微跌0.04%，曾見93.518。日圓則升0.2%至104.32水平。在資金流入債市下，美國10年債券孳息低見0.771厘，插穿早上創下的0.8厘低位。國際金價則跌0.3%至1903.8美元。

瑞銀指出，在選戰未明下，宜利用市場的波動性建立長倉，為美元走弱作準備，宜作多元化投資部署，料有利科技及5G行業股份。貝萊德則稱，若拜登當選，美國長期債券孳息或封頂，新興市場除日本外的資產表現會跑贏。如特朗普勝出，則債息或進一步下跌，新興市場資產會備受新一輪緊張的貿易關係而受累，料科技股及大市值股會受惠。施羅德擔心，若然兩黨最終對簿公堂，會令經濟遇到的不明朗因素會增加，刺激經濟的希望將會減退。

分析：拜登反壟斷不利科企

中信建投則指，若然拜登當選及民主黨橫掃參眾兩院，恐明年反壟斷法案或將通過，將對權重的科技巨頭產生負面影響，拖累美股後續表現。至於在歐洲市場，英國富時100、法國CAC及德國DAX指數分別升1.23%、1.87%及1.3%。英國監管當局為應對脫歐未達成協議的情况，落實當地市場參與者可由目前起，繼續買賣歐盟成員國的股份，以免市場出現混亂。（綜合報道）

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