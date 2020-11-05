金管局伙泰央行研數碼貨幣 進次階段

【明報專訊】金管局去年與泰國央行聯合研究的數碼貨幣項目「Inthanon-LionRock」，現已進入第二階段研究，皆在建立跨境走廊網絡，以央行數碼貨幣與多個地區進行即時跨境支付，未來數月內會開發走廊網絡原型，預計於2021年首季完成。
走廊網絡原型料明年首季完成
金管局高級助理總裁劉應彬表示，是次參與此階段研究的機構，包括港交所（0388）、19家香港銀行、3家顧問公司及5家進出口商或有跨境支付需要的企業，正探討商業用例，例如貿易結算和外匯衍生工具交易，預計第二階段完成後，走廊網路原型將會提升，讓不同區域的銀行和企業以高效、安全、透明及點對點方式，進行跨境與跨時區支付。
11港銀參與 包括兩家虛銀
是次參與研究的19家銀行之中，香港銀行佔11家，其中兩家為虛擬銀行的富融銀行及眾安銀行。
劉應彬稱，有關當局留意到內地正進行數字貨幣測試，金管局亦曾與人民銀行探討合作的可能性，若未來有機會與內地合作發展跨境數字貨幣，將有助促進兩地旅遊及消費，金管局表示歡迎和支持。
除了泰國之外，劉應彬指金管局目前也有跟其他央行商討數碼貨幣的合作事宜，有關詳情將適時公布。
金管局首席金融科技總監周文正補充，有關當局是次跟泰國央行合作，是因為兩地在科技等方面相似，所以比較容易開展相關項目，強調歡迎更多國家央行洽談合作。