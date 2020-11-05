新昌清盤人控告財顧等失責 購前主席多個項目涉逾百億 要求追討損失

明報記者 陳偉燊

新昌於2014年以106.25億元代價，向前主席林卓延購入佛山市三水區蘆苞鎮地皮及物業，集團周二入稟高院，指控當時有份處理交易的聯席財務顧問瑞銀、銀河證券，獨立董事委員會財務顧問英高，以及估值師戴德梁行，指4家機構在提供服務時違反合約、法定甚至監管上的授信責任，出現錯誤及失實陳述。

新昌有意追討相關各方費用、利息及尋求進一步濟助，但在其提交的3份入稟狀，均未見披露其擬追討的具體金額。

瑞銀銀河證券英高戴德梁行被告

翻查資料，新昌集團是於2014年5月提出向林卓延以106.25億元收購佛山項目，當中31.25億元為現金，餘額則透過發行優先股支付。當時出任獨立董事委員會財務顧問的英高，在同年11月4日發布的股東通函內，指出有關交易對股東公平合理，建議推薦股東贊成收購佛山項目。

獨立董事委員會亦基於有關意見，推薦股東贊成該項收購。最終交易在同年11月股東特別大會上以99.17%大比例贊成票通過，繼而在翌年1月上旬完成交易。

在新昌完成收購佛山項目，隨後該盤易名為星悅南岸，長期未見該盤有重大銷售及出租收益，並引來傳媒跟蹤報道，沽空研究機構匿名分析更於2016年9月發炮，指新昌收購佛山項目一事，令時任主席林卓延獲利甚豐，並謂新昌及股東支付昂貴代價。

沽空研究機構曾狙擊交易

雖然新昌其後反駁匿名分析，但集團最終需要為包括佛山、泰安及鐵嶺等多個收購回來的發展中物業，自2016年度至2018年度中期業績累計作出36.61億元減值撥備。同時該集團虧損連年，核數師亦無法表達意見，最終在欠缺資金支撐，需要變賣觀塘總部大樓套現，以及將值錢的工程業務轉售。

新昌在長期停牌下，又未能作進一步融資，因此步上除牌及清盤命運。