經濟

新昌清盤人控告財顧等失責 購前主席多個項目涉逾百億 要求追討損失

【明報專訊】老牌建築商新昌集團在2011年由內地商人林卓延入主後，先後以過百億元代價向林及相關人士收購多個項目，結果變成「大白象工程」，最終新昌「缺水」失救被清盤。目前正由清盤人控制的新昌，近日接連入稟法院，控告瑞銀、銀河證券等多家當時有份處理金額最大一宗佛山項目交易的顧問機構，指控其在交易中失責，要求追討損失。

明報記者 陳偉燊

新昌於2014年以106.25億元代價，向前主席林卓延購入佛山市三水區蘆苞鎮地皮及物業，集團周二入稟高院，指控當時有份處理交易的聯席財務顧問瑞銀、銀河證券，獨立董事委員會財務顧問英高，以及估值師戴德梁行，指4家機構在提供服務時違反合約、法定甚至監管上的授信責任，出現錯誤及失實陳述。

新昌有意追討相關各方費用、利息及尋求進一步濟助，但在其提交的3份入稟狀，均未見披露其擬追討的具體金額。

瑞銀銀河證券英高戴德梁行被告

翻查資料，新昌集團是於2014年5月提出向林卓延以106.25億元收購佛山項目，當中31.25億元為現金，餘額則透過發行優先股支付。當時出任獨立董事委員會財務顧問的英高，在同年11月4日發布的股東通函內，指出有關交易對股東公平合理，建議推薦股東贊成收購佛山項目。

獨立董事委員會亦基於有關意見，推薦股東贊成該項收購。最終交易在同年11月股東特別大會上以99.17%大比例贊成票通過，繼而在翌年1月上旬完成交易。

在新昌完成收購佛山項目，隨後該盤易名為星悅南岸，長期未見該盤有重大銷售及出租收益，並引來傳媒跟蹤報道，沽空研究機構匿名分析更於2016年9月發炮，指新昌收購佛山項目一事，令時任主席林卓延獲利甚豐，並謂新昌及股東支付昂貴代價。

沽空研究機構曾狙擊交易

雖然新昌其後反駁匿名分析，但集團最終需要為包括佛山、泰安及鐵嶺等多個收購回來的發展中物業，自2016年度至2018年度中期業績累計作出36.61億元減值撥備。同時該集團虧損連年，核數師亦無法表達意見，最終在欠缺資金支撐，需要變賣觀塘總部大樓套現，以及將值錢的工程業務轉售。

新昌在長期停牌下，又未能作進一步融資，因此步上除牌及清盤命運。

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