恒大融創擬透過中國銀行間債市集資

知情人士指出，恒大及融創各自透過旗下子公司，為在中國銀行間市場的首次發債交易準備申請文件，而以往兩大房企在境內均只在交易所交易債券市場發行過人民幣債券。據銀行間市場交易商協會名單，恒大早已是會員之一。報道指出，融創則是上月獲得會員資格，具備在銀行間市場發行債券資格。

內地主要設有兩大債券市場，分別是由人行監管的銀行間債市及交易所債券市場，前者基本上是內地發行買賣的債市主體，規模遠較交易所債市大，佔市場規模約90%。交易所債券以短期融資為主，規模亦較小。

銀河聯昌證券中港房地產研究主管鄭懷武認為此屬利好消息，以恒大為例，其債務結構一向以短債較多，若兩房企能在銀行間債市發行規模及年期較長的債券，如更多兩年至四年的債券，能優化債務結構，減低投資者憂慮。恒大早前表示，已提前償還約294億元債務，流動性充裕。同時集團亦不斷發掘「渠道」，包括宣布分拆恒大物業在港上市、恒大汽車研究回上海科創板上市，以及透過旗下不同上市公司配股融資等。