匯控祈耀年：今年58億美元投資科技

指金融科技不會取代銀行員工

近年匯豐積極推動數碼服務，祈耀年指出，該行有超過80%的香港商業客戶已採用數碼渠道，截至今年9月，香港匯豐流動理財應用程式已錄得136萬活躍個人客戶，按年增長45%。此外，在匯豐香港的各項業務中，數碼交易量均有所增加，今年首9個月，為商業客戶而設「匯豐Business Express」流動應用程式的交易量上升80%，而接近95%的零售銀行交易亦是透過數碼渠道進行。

祈耀年認為，若不推動數碼化轉型，要經營一家像該行這般具全球規模、服務範疇多元化的銀行，恐怕相當困難，「數碼技術固然重要，但我也深信人的能力，唯有兩者的結合，才能奠定成功的基石，特別是在工商金融和財富管理方面，透過高效的數碼方案，加上專業團隊的服務，是滿足客戶需要的關鍵」。他表示，該行期望借助科技以應對外界營商環境的轉變，不排除透過內部研發、收購或合營公司等方式發展金融科技，並且將在香港繼續擴展業務，大灣區亦會有重大的發展機遇。