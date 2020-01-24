10月港PMI升至49.8逾2年半高位

反映私營經濟景氣度大致持平

Markit指出，防疫措施於10月延續，對企業營運與市民消費增添壓力。私營企業10月份的產出量進一步萎縮，但跌幅已放緩至兩年半最低。另一方面，企業新接業務量進一步收縮，惟跌幅已見4個月最低，這與來自內地的訂單量跌幅收窄有關。積壓工作量因業務銷情回穩而僅輕微下降，跌幅為2018年初以來最低。

調查顯示企業有裁員行動

同時，調查顯示企業有裁員行動，因此就業人數未能維持上月的溫和增長，10月份再度回落。由於需求疲弱，企業繼續縮減採購活動，導致庫存水平進一步下降，惟跌幅已放緩至6月份以來最低。

展望未來一年業務，企業依然普遍看淡，但由於有更多業者憧憬未來12個月業務出現增長，因此整體的悲觀度已淡化至2019年6月以來最低。綜合而言，企業因憂慮社交距離措施造成影響，以及全球經濟復甦而產生負面情緒，但亦有公司對市場觸底回升而感到樂觀。

IHS Markit首席經濟師Bernard Aw表示，最新PMI數據顯示，香港私營經濟以穩健的步伐邁向第四季；業務量與銷售額跌幅明顯收窄，經濟前景的悲觀情緒亦淡化至一年最低，反映憧憬產出量上升的企業增多。不過，就業人數再次回落，調查資料顯示有強制遣散的情况出現。然而新一輪放寬社交距離限制的防疫措施已於10月30日生效，此舉將可進一步紓緩經濟困局，為年底前重拾增長作好準備。