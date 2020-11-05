經濟

香港第三季食肆總收益按年跌35.3%

【明報專訊】政府統計處公布，香港第三季食肆總收益按年下跌35.3%至170億元，是有紀錄以來最大跌幅，購貨總額亦按年下跌33.4%至57億元，按季下跌22.6%。扣除價格變動後，第三季食肆總收益以數量計亦按年下跌34.8%，按季下跌21.6%。

屬有紀錄以來最大跌幅

首三季計，食肆總收益價值按年下跌30.8%至598.49億元，以數量計亦跌31.4%。各個食肆類別當中，中式餐館及酒吧第三季跌幅最大，收益價值分別跌46.6%及62.7%，以數量計就分別下跌46.3%及63.6%。

而非中式餐館第三季總收益以價值計及數量計，則分別下跌30.9%及28.3%；快餐店的總收益以價值計及數量計分別下跌23.1%及24.2%；雜類飲食場所總收益以價值計及數量計分別下跌20.9%及21.8%。

8月酒吧按年大跌88.9%

按月份計，今年8月的跌幅最大，食肆總收益價值按年下跌43.6%，其中酒吧更大跌88.9%；7月及9月總收益亦分別下跌36.9%及25.0%。扣除價格變動後，7月、8月及9月食肆總收益以數量計按年分別下跌36.0%、42.7%及25.2%。

政府發言人指出，受第三波新冠肺炎疫情影響，第三季食肆總收益價值按年下跌35.3%，是有紀錄以來最大。由於本地疫情在9月減退，食肆總收益的跌幅較7、8月明顯收窄。

發言人續稱，本地疫情受控將有助食肆業務復蘇，雖然本地消費氣氛近期似乎稍見改善，但整體經濟的就業和收入狀況仍面對壓力，加上訪港旅遊業難以迅速反彈，食肆經營環境短期仍充滿挑戰。

相關字詞﹕消費氣氛 中式餐館 第三波疫情 政府統計處 旅遊業

上 / 下一篇新聞

匯豐中銀拒免螞蟻孖展息 券商多免 富途帶頭其他「侷跟」 資金分兩批退回
匯豐中銀拒免螞蟻孖展息 券商多免 富途帶頭其他「侷跟」 資金分兩批退回
中央新規限制網貸 螞蟻估值須重計
中央新規限制網貸 螞蟻估值須重計
阿里巴巴大跌8% 美團破頂逼314元
阿里巴巴大跌8% 美團破頂逼314元
路透：受壓華爾街 美棄螞蟻禁令
路透：受壓華爾街 美棄螞蟻禁令
長和快向Cellnex售歐洲電訊資產 涉資904億 稱有助重估集團收益
長和快向Cellnex售歐洲電訊資產 涉資904億 稱有助重估集團收益
10月港PMI升至49.8逾2年半高位
10月港PMI升至49.8逾2年半高位
匯控祈耀年：今年58億美元投資科技
匯控祈耀年：今年58億美元投資科技
恒大融創擬透過中國銀行間債市集資
恒大融創擬透過中國銀行間債市集資
新昌清盤人控告財顧等失責 購前主席多個項目涉逾百億 要求追討損失
新昌清盤人控告財顧等失責 購前主席多個項目涉逾百億 要求追討損失
金管局伙泰央行研數碼貨幣 進次階段
金管局伙泰央行研數碼貨幣 進次階段
碧桂園10月銷售539億 按年跌5%
碧桂園10月銷售539億 按年跌5%
環聯：港消費者多先還私貸
環聯：港消費者多先還私貸
中國氣體工業擱置上市
中國氣體工業擱置上市
比亞迪：新能源車銷量升85%
比亞迪：新能源車銷量升85%
美大選未定局 資金先掃科技龍頭 憧憬民主黨難締造「藍掃」 納指升4％
美大選未定局 資金先掃科技龍頭 憧憬民主黨難締造「藍掃」 納指升4％
倘兩黨分掌白宮兩院 刺激方案談判續拖延
倘兩黨分掌白宮兩院 刺激方案談判續拖延
寶馬上季利潤升10％ 中國銷量大增三成
寶馬上季利潤升10％ 中國銷量大增三成
張兆聰：物管股回升 合景悠活小注博反彈
張兆聰：物管股回升 合景悠活小注博反彈
李曉佳：高管被約談 螞蟻由國家驕傲變批鬥對象
李曉佳：高管被約談 螞蟻由國家驕傲變批鬥對象
技術取勝：昆能待破5.5元阻力
技術取勝：昆能待破5.5元阻力
劉思明：科網新能源波動可吼
劉思明：科網新能源波動可吼
周顯：螞蟻延遲上市 料與政治有關
周顯：螞蟻延遲上市 料與政治有關
湯文亮：免螞蟻陷危機 馬雲借失言轉圜
湯文亮：免螞蟻陷危機 馬雲借失言轉圜
上源業主入伙前斷供 2房淪銀主盤 屋苑同現「辣稅盤」 連使費蝕5%急放
上源業主入伙前斷供 2房淪銀主盤 屋苑同現「辣稅盤」 連使費蝕5%急放
尚翠苑實呎1.3萬 貴絕新界綠表居屋
尚翠苑實呎1.3萬 貴絕新界綠表居屋
3盤申預售涉954伙 按月升2.6倍
3盤申預售涉954伙 按月升2.6倍
帝御．星濤延至周日次輪賣123伙
帝御．星濤延至周日次輪賣123伙
鄧成波葵涌工廈申重建酒店 規劃署不反對 料提供1196房間
鄧成波葵涌工廈申重建酒店 規劃署不反對 料提供1196房間
物業投資公司斥逾半億 購荃灣灰窰角工廈
物業投資公司斥逾半億 購荃灣灰窰角工廈
內地車位難承按 可選私貸融資 多家港銀設大灣區貸款 迎各類投資需要
內地車位難承按 可選私貸融資 多家港銀設大灣區貸款 迎各類投資需要
灣區須知：港銀推遙距開戶 分二類三類
灣區須知：港銀推遙距開戶 分二類三類
大灣區樓價 首3季升5％
大灣區樓價 首3季升5％
星之谷莊桂雯：「呼吸Plan」再現 兩點免中伏
星之谷莊桂雯：「呼吸Plan」再現 兩點免中伏
「林鄭Plan」救「呼吸Plan」
「林鄭Plan」救「呼吸Plan」