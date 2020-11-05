香港第三季食肆總收益按年跌35.3%

屬有紀錄以來最大跌幅

首三季計，食肆總收益價值按年下跌30.8%至598.49億元，以數量計亦跌31.4%。各個食肆類別當中，中式餐館及酒吧第三季跌幅最大，收益價值分別跌46.6%及62.7%，以數量計就分別下跌46.3%及63.6%。

而非中式餐館第三季總收益以價值計及數量計，則分別下跌30.9%及28.3%；快餐店的總收益以價值計及數量計分別下跌23.1%及24.2%；雜類飲食場所總收益以價值計及數量計分別下跌20.9%及21.8%。

8月酒吧按年大跌88.9%

按月份計，今年8月的跌幅最大，食肆總收益價值按年下跌43.6%，其中酒吧更大跌88.9%；7月及9月總收益亦分別下跌36.9%及25.0%。扣除價格變動後，7月、8月及9月食肆總收益以數量計按年分別下跌36.0%、42.7%及25.2%。

政府發言人指出，受第三波新冠肺炎疫情影響，第三季食肆總收益價值按年下跌35.3%，是有紀錄以來最大。由於本地疫情在9月減退，食肆總收益的跌幅較7、8月明顯收窄。

發言人續稱，本地疫情受控將有助食肆業務復蘇，雖然本地消費氣氛近期似乎稍見改善，但整體經濟的就業和收入狀況仍面對壓力，加上訪港旅遊業難以迅速反彈，食肆經營環境短期仍充滿挑戰。