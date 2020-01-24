經濟

長和快向Cellnex售歐洲電訊資產 涉資904億 稱有助重估集團收益

【明報專訊】長和（0001）昨日收市後宣布，就出售集團旗下歐洲鐵塔資產與西班牙電訊基建公司Cellnex進行後期商議，當中包括長和電訊（CKHGT）間接持有、歐洲電訊基建長和網絡資產的權益，預料交易代價約100億歐元（約904億港元）。長和財務董事兼副董事總經理陸法蘭稱，「（距離交易完成）以日計算」，形容快將完成，並稱有助重新估計集團收益，惟未透露交易架構。長和股價昨日跌0.4％。

明報記者 陳麗歡

形容交易快完成 「以日計算」

長和自去年起開始重組集團電訊業務，在去年中整合歐洲業務成立長和電訊，以及持有歐洲鐵塔資產的長和網絡。

至於長和獲Cellnex洽售旗下歐洲鐵塔資產，交易於上月曝光，當時有報道指作價約90億歐元（約值827.4億港元）。

拒回應交易是否包括2.91萬個發射站

長和至昨日確認，將和Cellnex達成重大協議，並表示交易完成後會和Cellnex訂立服務協議，繼續向集團提供電訊基建服務，以及計劃加快推出 5G 網絡。長和在英國等歐洲6個國家持有約2.91萬個鐵塔站址。

陸法蘭拒絕回應，有關出售資產中是否包括旗下所有2.91萬個發射站權益，要求投資者耐性等候。集團亦於公告中強調，未就進行任何交易作出決定，仍須待簽訂最終協議才能作實。

今年首三季 長和電訊收入跌約4.1%

長和亦於昨日公布長和電訊的截至9月底止的第三季業績，當中在歐洲的長和網絡主要運營英國和意大利的鐵塔業務，期內收入按年跌5％至25.5億歐元，毛利按年跌3％至18.2億歐元。收入按季則升1％，毛利按季表現相若。統計今年首3季，長和電訊收入仍跌約4.1%。

集團指出，歐洲疫情再度爆發未波及第三季的表現，資本開支增加基於英國資訊科技轉型並計劃加快推出5G服務所致。在意大利的第三季收入按年跌2％至11.9億歐元，毛利則保持去年的9.1億歐元。每月平均客戶流失率增加0.3個百分點至1.5％。

集團指出，若與去年比較，收入和毛利一直受疫情影響，惟與上一季對比，第三季表現已穩定下來。

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