路透：受壓華爾街 美棄螞蟻禁令

消息：阿里高層游說羅斯

其中一名消息人士指，禁令或導致法律行動，亦會令市場降溫。根據報道，螞蟻旗下的支付寶（Alipay）服務並不向美國用戶開放，但華府此前則認為，該應用程式（App）或有機會取得美國銀行敏感數據。

不過，路透同時報道，有一名消息人士意見相左。該人士指出，羅斯拒絕計劃，是因為淘寶已經在美國貿易代表署設立的「假貨清單」（notorious markets list）上，其決定並非是出於與阿里高層通話、大選等其他考慮。

大選前軟化 怕損支持度

路透報道同時指出，臨近大選前，美國對華強硬程度明顯下降，例如原本計劃將中芯（0981）納入「實體清單」，但最後僅是要求美國供應商在提供高科技產品時，須申請許可證。