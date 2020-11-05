經濟

路透：受壓華爾街 美棄螞蟻禁令

【明報專訊】螞蟻集團（6688）上市籌備過程中，一度遭美國總統特朗普點名，威脅將其加入貿易黑名單，但最近事件不了了之。路透社昨日報道引述多方消息，指阿里巴巴（9988）董事兼總裁、前高盛高層Michael Evans獲悉消息後，曾與美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）通電話，事後羅斯便放棄禁令。有3名消息人士透露，華府不願激怒華爾街投行，進而影響選情，亦不想官司纏身，因此放棄禁令。

消息：阿里高層游說羅斯

其中一名消息人士指，禁令或導致法律行動，亦會令市場降溫。根據報道，螞蟻旗下的支付寶（Alipay）服務並不向美國用戶開放，但華府此前則認為，該應用程式（App）或有機會取得美國銀行敏感數據。

不過，路透同時報道，有一名消息人士意見相左。該人士指出，羅斯拒絕計劃，是因為淘寶已經在美國貿易代表署設立的「假貨清單」（notorious markets list）上，其決定並非是出於與阿里高層通話、大選等其他考慮。

大選前軟化 怕損支持度

路透報道同時指出，臨近大選前，美國對華強硬程度明顯下降，例如原本計劃將中芯（0981）納入「實體清單」，但最後僅是要求美國供應商在提供高科技產品時，須申請許可證。

相關字詞﹕淘寶 假貨清單 實體清單 中芯 禁令 華爾街投行 羅斯 美國商務部 螞蟻

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