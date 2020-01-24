阿里巴巴大跌8% 美團破頂逼314元

美國總統大選未有結果，恒指昨全日反覆上落，早段最高曾升至25,094點，為全日高位，其後急跌低見24,733點再反彈倒升，惟最終後勁不繼，尾市倒跌53點，收報24,886點，主板成交額則增至1728億元；國指升27點，收報10,099點。

其他股份方面，港交所（0388）昨跌1.7%，收報371.6元；匯控（0005）無升跌，報33.8元。地產股則普遍向好，其中九龍倉置業（1997）升3.1%，恒基（0012）及恒隆（0101）分別升2%及1.8%。

截至今早零時，恒指夜期高水510點，報25,396點。

Jefferies看好港股 仍薦買阿里

Jefferies表示，螞蟻上市突然煞停或是由於緊縮政策所致，估計短期內難以再次上市，但相信隨着內地經濟及香港貨幣供應持續擴張，有關低落情緒不會持續太久。該行又指，目前市場的催化劑包括「雙11」網購節，料投資者將重新關注消費氣氛的改善；其次人民幣走強及環球貿易活動反彈，有利於周期增長股。

該行又認為，貨幣仍然持續供應，預計香港及內地金融體系均不會出現溢出風險。該行持續看好香港，並維持恒指目標30,000點，建議買入阿里巴巴及美團。