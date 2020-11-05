中央新規限制網貸 螞蟻估值須重計

料所需資本金大增3倍

據螞蟻招股書透露，截至今年上半年，由金融機構放貸或已實現資產證券化的貸款比例合計約為98%，意味集團與金融機構合作的聯合貸款，螞蟻出資比例可能只有約2%左右。內地金融監管研究院負責人孫海波撰文指，以招股書所載，螞蟻的消費信貸規劃約1.8萬億元（人民幣‧下同）計算，出資比例提高到30%的話，就需要5400億元表內貸款及額外1700億元資產證券化產品，即合共7100億元，再根據最多5倍槓桿的原則，螞蟻用來放貸的資本金需要從現時規模約360億元，大增3倍到約1420億元。

快速融資渠道被斷絕

除了要增加其資本投入，意見稿亦限制其融資規模。意見稿提出，網絡小額貸款公司通過銀行、股東借款等融資，餘額不得超過其淨資產1倍；通過發行債券、資產證券化產品融資，餘額不得超過淨資產4倍。這亦杜絕了螞蟻透過網上資產證券化產品可快速融資的特性。

此外，意見稿提出網絡小額貸款公司的經營範圍主要在註冊地所屬地區，如要跨省經營就需要有銀保監批准兼受監管；而按螞蟻招股書，集團旗下從事小額貸款業務的花唄及借唄平台，註冊地在重慶，只受重慶市地方金融監督管理局規管。換句話說，如果要合規經營，一是花唄及借唄平台的業務由全國大幅收縮至只限重慶，或者為了全國業務而接受中央更嚴格監管。

經營地域恐大幅收窄

目前螞蟻集團收入佔比最重的已非支付寶，而是其網絡小貸業務。據招股書資料，其微貸科技業務於今年上半年收入達到285.86億元，佔比39.4%為眾業務之冠（見圖）。換言之，新規針對的正正是螞蟻的增長旗艦，其網絡小貸業務隨時要進行大額注資，同時收入減少，資本回報率將大幅下降，令螞蟻估值或要重新評估。