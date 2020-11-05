經濟

中央新規限制網貸 螞蟻估值須重計

【明報專訊】是次上交所以所處金融科技監管環境發生變化等重大事項為由，暫緩螞蟻集團（6688）上市，其所指的監管環境改變很大可能與星期一（2日）銀保監和人民銀行等部門起草的《網絡小額貸款業務管理暫行辦法（徵求意見稿）》（下稱意見稿）有關。其中，意見稿規定網絡小貸公司在單筆聯合貸款中的出資比例不得低於30%，這項新要求對螞蟻影響可能最大（見表）。

料所需資本金大增3倍

據螞蟻招股書透露，截至今年上半年，由金融機構放貸或已實現資產證券化的貸款比例合計約為98%，意味集團與金融機構合作的聯合貸款，螞蟻出資比例可能只有約2%左右。內地金融監管研究院負責人孫海波撰文指，以招股書所載，螞蟻的消費信貸規劃約1.8萬億元（人民幣‧下同）計算，出資比例提高到30%的話，就需要5400億元表內貸款及額外1700億元資產證券化產品，即合共7100億元，再根據最多5倍槓桿的原則，螞蟻用來放貸的資本金需要從現時規模約360億元，大增3倍到約1420億元。

快速融資渠道被斷絕

除了要增加其資本投入，意見稿亦限制其融資規模。意見稿提出，網絡小額貸款公司通過銀行、股東借款等融資，餘額不得超過其淨資產1倍；通過發行債券、資產證券化產品融資，餘額不得超過淨資產4倍。這亦杜絕了螞蟻透過網上資產證券化產品可快速融資的特性。

此外，意見稿提出網絡小額貸款公司的經營範圍主要在註冊地所屬地區，如要跨省經營就需要有銀保監批准兼受監管；而按螞蟻招股書，集團旗下從事小額貸款業務的花唄及借唄平台，註冊地在重慶，只受重慶市地方金融監督管理局規管。換句話說，如果要合規經營，一是花唄及借唄平台的業務由全國大幅收縮至只限重慶，或者為了全國業務而接受中央更嚴格監管。

經營地域恐大幅收窄

目前螞蟻集團收入佔比最重的已非支付寶，而是其網絡小貸業務。據招股書資料，其微貸科技業務於今年上半年收入達到285.86億元，佔比39.4%為眾業務之冠（見圖）。換言之，新規針對的正正是螞蟻的增長旗艦，其網絡小貸業務隨時要進行大額注資，同時收入減少，資本回報率將大幅下降，令螞蟻估值或要重新評估。

相關字詞﹕借唄 花唄 聯合貸款 網絡小額貸款 螞蟻集團

上 / 下一篇新聞

匯豐中銀拒免螞蟻孖展息 券商多免 富途帶頭其他「侷跟」 資金分兩批退回
匯豐中銀拒免螞蟻孖展息 券商多免 富途帶頭其他「侷跟」 資金分兩批退回
阿里巴巴大跌8% 美團破頂逼314元
阿里巴巴大跌8% 美團破頂逼314元
路透：受壓華爾街 美棄螞蟻禁令
路透：受壓華爾街 美棄螞蟻禁令
長和快向Cellnex售歐洲電訊資產 涉資904億 稱有助重估集團收益
長和快向Cellnex售歐洲電訊資產 涉資904億 稱有助重估集團收益
香港第三季食肆總收益按年跌35.3%
香港第三季食肆總收益按年跌35.3%
10月港PMI升至49.8逾2年半高位
10月港PMI升至49.8逾2年半高位
匯控祈耀年：今年58億美元投資科技
匯控祈耀年：今年58億美元投資科技
恒大融創擬透過中國銀行間債市集資
恒大融創擬透過中國銀行間債市集資
新昌清盤人控告財顧等失責 購前主席多個項目涉逾百億 要求追討損失
新昌清盤人控告財顧等失責 購前主席多個項目涉逾百億 要求追討損失
金管局伙泰央行研數碼貨幣 進次階段
金管局伙泰央行研數碼貨幣 進次階段
碧桂園10月銷售539億 按年跌5%
碧桂園10月銷售539億 按年跌5%
環聯：港消費者多先還私貸
環聯：港消費者多先還私貸
中國氣體工業擱置上市
中國氣體工業擱置上市
比亞迪：新能源車銷量升85%
比亞迪：新能源車銷量升85%
美大選未定局 資金先掃科技龍頭 憧憬民主黨難締造「藍掃」 納指升4％
美大選未定局 資金先掃科技龍頭 憧憬民主黨難締造「藍掃」 納指升4％
倘兩黨分掌白宮兩院 刺激方案談判續拖延
倘兩黨分掌白宮兩院 刺激方案談判續拖延
寶馬上季利潤升10％ 中國銷量大增三成
寶馬上季利潤升10％ 中國銷量大增三成
張兆聰：物管股回升 合景悠活小注博反彈
張兆聰：物管股回升 合景悠活小注博反彈
李曉佳：高管被約談 螞蟻由國家驕傲變批鬥對象
李曉佳：高管被約談 螞蟻由國家驕傲變批鬥對象
技術取勝：昆能待破5.5元阻力
技術取勝：昆能待破5.5元阻力
劉思明：科網新能源波動可吼
劉思明：科網新能源波動可吼
周顯：螞蟻延遲上市 料與政治有關
周顯：螞蟻延遲上市 料與政治有關
湯文亮：免螞蟻陷危機 馬雲借失言轉圜
湯文亮：免螞蟻陷危機 馬雲借失言轉圜
上源業主入伙前斷供 2房淪銀主盤 屋苑同現「辣稅盤」 連使費蝕5%急放
上源業主入伙前斷供 2房淪銀主盤 屋苑同現「辣稅盤」 連使費蝕5%急放
尚翠苑實呎1.3萬 貴絕新界綠表居屋
尚翠苑實呎1.3萬 貴絕新界綠表居屋
3盤申預售涉954伙 按月升2.6倍
3盤申預售涉954伙 按月升2.6倍
帝御．星濤延至周日次輪賣123伙
帝御．星濤延至周日次輪賣123伙
鄧成波葵涌工廈申重建酒店 規劃署不反對 料提供1196房間
鄧成波葵涌工廈申重建酒店 規劃署不反對 料提供1196房間
物業投資公司斥逾半億 購荃灣灰窰角工廈
物業投資公司斥逾半億 購荃灣灰窰角工廈
內地車位難承按 可選私貸融資 多家港銀設大灣區貸款 迎各類投資需要
內地車位難承按 可選私貸融資 多家港銀設大灣區貸款 迎各類投資需要
灣區須知：港銀推遙距開戶 分二類三類
灣區須知：港銀推遙距開戶 分二類三類
大灣區樓價 首3季升5％
大灣區樓價 首3季升5％
星之谷莊桂雯：「呼吸Plan」再現 兩點免中伏
星之谷莊桂雯：「呼吸Plan」再現 兩點免中伏
「林鄭Plan」救「呼吸Plan」
「林鄭Plan」救「呼吸Plan」