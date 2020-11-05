匯豐中銀拒免螞蟻孖展息 券商多免 富途帶頭其他「侷跟」 資金分兩批退回

明報記者 馬迪帆

螞蟻擱置上市事出突然，昨日仍有大批中銀、工銀客戶收到通知，顯示中籤獲分配螞蟻股份，最終仍是空歡喜一場。螞蟻昨日發公告指， 退款將分兩批進行，周三（昨日）先退還認購失敗部分的資金，周五（6日）再退還中籤部分。螞蟻解釋，公司無法一筆過退回所有申請款項，而將款項於較晚日期一併退回，則不符合申請人利益，因此採用現有安排。螞蟻亦提及，日後若再上市，未必會採用相同的分配基準。

耀才籲證監介入 追討孖展息

螞蟻本次在港凍資1.3萬億元，匯豐及中銀是其中「大戶」，合共借出逾2500億元孖展，以兩行收取年利率0.48厘及0.5厘計算，估計可賺取利息近2400萬元。銀行資金成本較低，但券商因需向銀行拆借，資金成本不輕，昨日富途率先宣布豁免利息，有券商坦言做法對同業造成壓力，最終普遍都免收或減收孖展利息。

翻查資料，去年另一熱門新股百威亞太（1876）首次招股時突然煞停上市，當時並無券商免收利息。耀才就發聲明表示，希望證監會介入，要求螞蟻以「實報實銷」方式賠償孖展利息。

至於螞蟻雖然上市失敗，惟新股招股期間存放在銀行內逾1.3萬億元凍資，可向銀行收取存款利息。不過由於本港存款息極低，以匯豐公開資料，活期一般僅有0.001厘計，螞蟻至多也僅有25萬元利息。

消息：高層未提及重新上市

螞蟻高層及馬雲遭內地四大監管部門約談後，市場均猜測螞蟻是否能再「翻生」。內地媒體《騰訊新聞》昨日則引消息指，周三煞停上市當晚，董事長井賢棟便召開高層緊急會議，並指「過去幾天是螞蟻及阿里歷史上最黑暗、最艱難」，並稱公司須盡快滿足監管部門意見。報道估計，螞蟻重新上市時間須半年左右。惟有市場消息則對本報表示，高層會議上未有談及相關議題，半年說法並不準確。