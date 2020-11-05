經濟

匯豐中銀拒免螞蟻孖展息 券商多免 富途帶頭其他「侷跟」 資金分兩批退回

【明報專訊】螞蟻集團（6688）上市前夕突然煞停，「世紀新股」變為「世紀退款」，集團昨日宣布將分兩批資金退款，最遲一批將於明日（11月6日）退回，騰訊（0700）有份持股的券商富途昨早宣布退回孖展息後，耀才（1428）隨即「侷跟」，其他券商亦紛紛以不同形式減收孖展利息或提供優惠，至於三大銀行匯豐、恒生（0011）及中銀（2388）傍晚表態會按原有做法收取孖展利息（見表）。

明報記者 馬迪帆

螞蟻擱置上市事出突然，昨日仍有大批中銀、工銀客戶收到通知，顯示中籤獲分配螞蟻股份，最終仍是空歡喜一場。螞蟻昨日發公告指， 退款將分兩批進行，周三（昨日）先退還認購失敗部分的資金，周五（6日）再退還中籤部分。螞蟻解釋，公司無法一筆過退回所有申請款項，而將款項於較晚日期一併退回，則不符合申請人利益，因此採用現有安排。螞蟻亦提及，日後若再上市，未必會採用相同的分配基準。

耀才籲證監介入 追討孖展息

螞蟻本次在港凍資1.3萬億元，匯豐及中銀是其中「大戶」，合共借出逾2500億元孖展，以兩行收取年利率0.48厘及0.5厘計算，估計可賺取利息近2400萬元。銀行資金成本較低，但券商因需向銀行拆借，資金成本不輕，昨日富途率先宣布豁免利息，有券商坦言做法對同業造成壓力，最終普遍都免收或減收孖展利息。

翻查資料，去年另一熱門新股百威亞太（1876）首次招股時突然煞停上市，當時並無券商免收利息。耀才就發聲明表示，希望證監會介入，要求螞蟻以「實報實銷」方式賠償孖展利息。

至於螞蟻雖然上市失敗，惟新股招股期間存放在銀行內逾1.3萬億元凍資，可向銀行收取存款利息。不過由於本港存款息極低，以匯豐公開資料，活期一般僅有0.001厘計，螞蟻至多也僅有25萬元利息。

消息：高層未提及重新上市

螞蟻高層及馬雲遭內地四大監管部門約談後，市場均猜測螞蟻是否能再「翻生」。內地媒體《騰訊新聞》昨日則引消息指，周三煞停上市當晚，董事長井賢棟便召開高層緊急會議，並指「過去幾天是螞蟻及阿里歷史上最黑暗、最艱難」，並稱公司須盡快滿足監管部門意見。報道估計，螞蟻重新上市時間須半年左右。惟有市場消息則對本報表示，高層會議上未有談及相關議題，半年說法並不準確。

相關字詞﹕馬雲 新股 螞蟻集團

上 / 下一篇新聞

中央新規限制網貸 螞蟻估值須重計
中央新規限制網貸 螞蟻估值須重計
阿里巴巴大跌8% 美團破頂逼314元
阿里巴巴大跌8% 美團破頂逼314元
路透：受壓華爾街 美棄螞蟻禁令
路透：受壓華爾街 美棄螞蟻禁令
長和快向Cellnex售歐洲電訊資產 涉資904億 稱有助重估集團收益
長和快向Cellnex售歐洲電訊資產 涉資904億 稱有助重估集團收益
香港第三季食肆總收益按年跌35.3%
香港第三季食肆總收益按年跌35.3%
10月港PMI升至49.8逾2年半高位
10月港PMI升至49.8逾2年半高位
匯控祈耀年：今年58億美元投資科技
匯控祈耀年：今年58億美元投資科技
恒大融創擬透過中國銀行間債市集資
恒大融創擬透過中國銀行間債市集資
新昌清盤人控告財顧等失責 購前主席多個項目涉逾百億 要求追討損失
新昌清盤人控告財顧等失責 購前主席多個項目涉逾百億 要求追討損失
金管局伙泰央行研數碼貨幣 進次階段
金管局伙泰央行研數碼貨幣 進次階段
碧桂園10月銷售539億 按年跌5%
碧桂園10月銷售539億 按年跌5%
環聯：港消費者多先還私貸
環聯：港消費者多先還私貸
中國氣體工業擱置上市
中國氣體工業擱置上市
比亞迪：新能源車銷量升85%
比亞迪：新能源車銷量升85%
美大選未定局 資金先掃科技龍頭 憧憬民主黨難締造「藍掃」 納指升4％
美大選未定局 資金先掃科技龍頭 憧憬民主黨難締造「藍掃」 納指升4％
倘兩黨分掌白宮兩院 刺激方案談判續拖延
倘兩黨分掌白宮兩院 刺激方案談判續拖延
寶馬上季利潤升10％ 中國銷量大增三成
寶馬上季利潤升10％ 中國銷量大增三成
張兆聰：物管股回升 合景悠活小注博反彈
張兆聰：物管股回升 合景悠活小注博反彈
李曉佳：高管被約談 螞蟻由國家驕傲變批鬥對象
李曉佳：高管被約談 螞蟻由國家驕傲變批鬥對象
技術取勝：昆能待破5.5元阻力
技術取勝：昆能待破5.5元阻力
劉思明：科網新能源波動可吼
劉思明：科網新能源波動可吼
周顯：螞蟻延遲上市 料與政治有關
周顯：螞蟻延遲上市 料與政治有關
湯文亮：免螞蟻陷危機 馬雲借失言轉圜
湯文亮：免螞蟻陷危機 馬雲借失言轉圜
上源業主入伙前斷供 2房淪銀主盤 屋苑同現「辣稅盤」 連使費蝕5%急放
上源業主入伙前斷供 2房淪銀主盤 屋苑同現「辣稅盤」 連使費蝕5%急放
尚翠苑實呎1.3萬 貴絕新界綠表居屋
尚翠苑實呎1.3萬 貴絕新界綠表居屋
3盤申預售涉954伙 按月升2.6倍
3盤申預售涉954伙 按月升2.6倍
帝御．星濤延至周日次輪賣123伙
帝御．星濤延至周日次輪賣123伙
鄧成波葵涌工廈申重建酒店 規劃署不反對 料提供1196房間
鄧成波葵涌工廈申重建酒店 規劃署不反對 料提供1196房間
物業投資公司斥逾半億 購荃灣灰窰角工廈
物業投資公司斥逾半億 購荃灣灰窰角工廈
內地車位難承按 可選私貸融資 多家港銀設大灣區貸款 迎各類投資需要
內地車位難承按 可選私貸融資 多家港銀設大灣區貸款 迎各類投資需要
灣區須知：港銀推遙距開戶 分二類三類
灣區須知：港銀推遙距開戶 分二類三類
大灣區樓價 首3季升5％
大灣區樓價 首3季升5％
星之谷莊桂雯：「呼吸Plan」再現 兩點免中伏
星之谷莊桂雯：「呼吸Plan」再現 兩點免中伏
「林鄭Plan」救「呼吸Plan」
「林鄭Plan」救「呼吸Plan」