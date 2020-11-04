方瀛研究與投資陸文達：長線看基本面 跌市買入良機

方瀛研究與投資合伙人陸文達接受專訪時表示，目前內地資本市場仍處於一個較初步的階段，由外資流入情况可見，2015年時外資持有A股股票總額約為是250億元（美元‧下同），至2019年年底已上升至2000億元，在短短5年間已有8倍增長。儘管如此，目前外資佔市場總額僅3%，由於中國市場仍會持續開放，故判斷為初步階段。

公司在投資策略方面主要看基本面，雖然市場上有周期性，不過以長線投資而言，基本面仍是主要的選股因素。他表示，選股都會揀高質量的公司，所謂高質量主要有三個指標，第一是公司有穩健及持續的盈利增長，第二是公司具有健康的資產負債表，第三是公司是否有創造強勁自由現金流的能力，集合以上三項因素才會考慮。今年，全球多國經濟飽受新冠病毒影響，惟中國憑藉強力的管制政策快速復蘇，復蘇程度遠高於其他發達經濟體系，正因如此，吸引更多外資流入中港市場。

陸文達表示，公司看好三大板塊，當中包括居家經濟如線上娛樂及教育等、醫療保健、5G帶動的數碼經濟。居家經濟方面，由於新冠病毒疫情影響，更多人要減少社交接觸並留在家中，這有利線上購物及娛樂，例如更多人在網上購入生活必需品、外賣，或在家中觀看視頻。

而早前國家主席習近平南下發表講話時提及，未來要數碼經濟、持續創新以及加強宣傳國內消費，而消費很大一部份須由科技支撐，如網絡技術和設備線，故這些行業將會是未來發展大方向。與此同時，一些遊戲開發公司以及直播軟件公司亦是疫情之中的受益者。

長線看好居家經濟醫療健康板塊

另外由於疫情關係，更多人關注自己的健康，除了平日多做運動，一些醫療藥物、器材，甚至是保健品都受惠於此，同時又發現更多人願意每年恆常做身體檢查，因此相信醫療器材的需求會更大。至於5G方面，由於5G是未來大勢所趨，因此長遠看好相關技術，不過5G在目前仍屬初步發展階段，可以利用相關技術運作的公司不多，故現時主要留意基建方面發展，如基站、生產光纖及電纜的公司。

中國股票市場龐大，那麼他們是如何揀選潛力股呢？陸文達續指，每一位分析師和基金經理均擁有全球投資的知識和視野，又對中國經濟和市場有深入的認知，在進行研究時會盡量了解當地人需要、文化及習慣，亦會走在前線與消費者溝通，如了解近日大學生正在使用什麼軟件；接觸不同的消費群體如媽媽群等，以明白他們的消費喜好、模式。

中國佔MSCI 新興市場指數持續上升

近日人民幣走勢強勁，他表示這有利中國投資市場，如中國10年期國債孳息率位於3厘至3.2厘，高過其他國家的零利率或負利率，迅速吸引了眾多境外投資者趨之若鶩並大舉買入中國國債和其它人民幣資產。現時中國公司佔MSCI 新興市場指數逾三分之一，他估計，未來佔比會持續上升，更多外資會持續流入中國市場。

雖然市場上充斥許多波動因素，如昔日中美角力確實對內地市場帶來波動，但對一些公司的基本面沒有太大影響，波動主要是由恐慌性造成，作為長線投資者更應該明白，市場波動或下跌時其實就是買入時機。

至於近年流行「環境、社會與管治」概念（ESG），市場上又有不少投資產品應運而生，惟陸文達指，ESG概念的確令某些板塊增加投資機會，不過對他而言，ESG更應是作為投資一家公司是須考量的風險因素及管理指標，尤其在管治方面。例如投資一間公司，其管治系統以至董事會成員背景、管理層背景及如何對待員工，都與管治有關，並主宰公司的日後決定，甚至是處理危機時應變等。

事實上，公司在三大方面的任何一方有缺失，都可能影響其發展潛能以及未來發展走勢。

黃清瑤 明報記者

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