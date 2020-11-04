經濟

香港地產

磁帶大王2100萬重新放售聯和墟舖

【明報專訊】舖市持續低迷，有「磁帶大王」之稱的資深投資者陳秉志所持有的粉嶺聯和墟聯昌街29號舖位，面積約1100方呎，早前以約2100萬元售出，呎價約1.9萬元。據悉，買賣雙方最終在合約細節上未能取得共識，交易告吹，陳秉志把物業重新以原價2100萬元放售，陳秉志早於1978年以15萬元買入該舖，叫價較42年前高139倍。同由陳秉志持有的旺角西洋菜街148號地舖，連閣樓面積約1500方呎，原叫價1.3億元，據悉最新減價至約8000萬元放售，勁減5000萬元或38%。陳秉志於2002年5月以2800萬元購入，現叫價仍較購入價高5200萬元或1.8倍。

第一集團9000萬沽大涌道舖

不過，市場仍有大額舖位成交。消息指，第一集團旗下荃灣大涌道18號地舖部分，面積約5794方呎，最新以約9000萬元售出，呎價約1.55萬元。另有消息指，北角錦屏街東發大廈A座地下一個舖位，面積約1200方呎，原業主叫價2600萬元，最新以約1800萬元售出，呎價約1.5萬元，低市價不足一成。該舖現由食肆租用，月租約4.5萬元，現租金回報約3厘。原業主料為內地背景人士，早於2011年9月以1260萬元購入，持貨9年後轉手，帳面獲利約540萬元，物業升值42%。

首都廣場劏舖62萬沽 7年蝕八成

另外，「劏舖」再錄驚人二手蝕讓個案，如尖沙嘴首都廣場一個迷你舖，昨日在拍賣場上以「一口價」62萬元拍出，原業主帳面勁蝕超過八成。昨日忠誠拍賣行昨行拍賣會，合共推出38項物業，惟最終僅沽出1個舖位，為首都廣場1樓F169號舖，實用面積28方呎，開價62萬元拍賣，最終以62萬元成交，呎價2214元。資料顯示，原業主2013年以約338萬元購入，持貨7年，帳面蝕276萬元或逾八成。

相關字詞﹕第一集團 陳秉志 首都廣場 舖位蝕讓

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