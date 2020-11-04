經濟

香港地產

財團收購豐景台 前副運輸署長賺逾億

【明報專訊】具重建豪宅潛力的市區舊樓獲財團高價收購，帶挈業主大賺。早前有傳以約18億元獲內地背景財團收購的東半山司徒拔道豐景台，成交陸續於土地註冊處顯示，當中前運輸署副署長及現任港大專業進修附屬學院（SPACE）副校長阮德徽所持有的單位，獲財團以1.21億元收購，阮氏帳面勁賺1.171億元。

僅390萬買入 30年升逾30倍

土地註冊處顯示，豐景台A座雙號單位連一個車位，實用面積1818方呎，以1.21億元獲購入，實呎66,557元。原業主前運輸署副署長阮德徽（YUEN TAK FAI DOROTHY），於1990年以390萬元購入該物業連車位，持貨30年，帳面勁賺1.171億元或逾30倍。另外，土木工程分包商駿傑集團主席莊峻岳等持有的同屋苑F座雙號單位，實用面積1688方呎，連車位以8000萬元獲收購，實呎47,393元，莊氏等早於1998年以1180萬元買入單位，持貨22年，帳面獲利6820萬元，單位期內升值近6倍。

收購物業財團具內地背景

項目迄今共錄得8宗註冊登記，合共作價6.31億元，並由不同海外註冊公司名義購入，有消息傳出指買家為內地背景財團，共以約18億元購入全數業權。資料顯示，2007年曾有發展商出價約5億元購入整個項目但不果。上述豐景台落成於1982年，佔地約2.2萬方呎，若以地積比2.2倍計發展，可建樓面約4.84萬方呎。

相關字詞﹕阮德徽 司徒拔道 收購 豐景台

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