經濟

香港地產

半壹特色戶3000萬沽 12年實蝕兩成

【明報專訊】環球經濟不景，部分豪宅業主蝕讓沽貨套現離場。其中，何文田半山壹號就有頂層特色單位以3000萬元沽出。原業主持貨12年，料需實蝕逾781萬元離場；同時，北角維港頌則有1房業主以低於購入價的1160萬元售出單位。

維港頌1房1160萬沽 3年實蝕逾80萬

市場消息指，何文田半山壹號半山徑32號頂層單位，實用面積1252方呎，連天台及泳池，由最初叫價4000萬元，最終劈價25%至3000萬元成交，實呎23,961元。原業主2008年6月透過公司名義以3599萬元購入，持貨12年，帳面已蝕約599萬元或17%，若連同入市稅項及使費計，估計要實蝕約781萬元或22%。

去年底入伙的北角維港頌，二手交投疏落。中原分行區域營業董事林龍南表示，維港頌一個位於6座高層B室的1房單位，實用面積432方呎，望樓景。單位新近以1160萬元成交，實呎26,852元。原業主2017年4月以1187萬元購入單位，持貨3年，帳面已經蝕讓27萬元或2%，若連同入市稅項及經紀佣金計，料實蝕約83萬元或7%。另外，中原分行高級分區經理林大容表示，堅尼地城加多近山高層B室，實用面積346方呎，1房間隔享海景，以998萬元成交，實呎28,844元。原業主2013年以936萬元一手購入，帳面賺62萬元或約7%。

康怡本月開齋 2房835萬易手

大型屋苑方面，踏入11月亦陸續「開齋」。美聯分行高級營業經理蔡玉峰表示，鰂魚涌康怡花園N座低層7室，實用面積461方呎，屬2房間隔。原業主由最初叫價860萬元，經議價後，減價25萬元或3%，並以835萬元獲同區客購入自用，實呎18,113元。原業主於1996年11月以約340萬元購入上址，持貨近24年，帳賺約495萬元或約1.4倍。

聚康2房628萬 屋苑今年同類高

此外，祥益地產高級分行經理龍超君透露，屯門聚康山莊3座高層E室，一個實用面積428方呎的2房單位，新近以628萬元獲首置客承接，實呎14,673元，成交價為屋苑同類戶今年新高。買家為搬近居於同座單位的家人，故不惜以高價入市。原業主2011年以218萬元購入上址，持貨9年，帳面賺410萬元或1.9倍。

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