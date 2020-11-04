一號九龍道特色戶逼千萬 項目2房新高

133 PORTOFINO特色戶2135萬沽

另外，除柏傲莊外，新地（0016）已屆現樓的屯門御半山，亦新增4宗撻大訂個案，合共遭發展商沒收約363萬元。

事實上，該屋苑自上月20日起、至今僅半個月內已累錄10宗撻大訂，而新地則共殺訂約984萬元。成交紀錄冊顯示，其中一宗最新個案位於御半山1A座30樓E室，實用面積442方呎，曾於2018年7月784.8萬元成交，惟買家昨取消交易撻大訂，料遭沒收15%即117萬元訂金。

發展商亦將其中6伙撻訂單位重售，並已於日前上載最新銷售安排，擬本周五出售6伙（1期涉及5伙、2期涉1伙）。

御半山半月累錄10宗撻訂

另外，由永義國際（1218）發展的九龍塘延文禮士道雋睿，昨公布修訂價單，削減優惠並推出全新按揭貸款計劃。

永義市場及銷售部經理曾家進指，雋睿上周已獲批滿意紙，現時已屆現樓，決定削減優惠1%，新價單變相提價1%；同時，價單新增「90天一按貸款付款計劃」，最高可作樓價七成的按揭貸款，首兩年只供息，按息約1.88厘，而上述新價單將於本周五生效。事實上，項目已累沽25伙，佔整個項目60伙逾四成。