口罩商6700萬掃柏傲莊I四伙 項目同時連錄7宗撻訂 成交總額8454萬

明報記者 張允亭

原本從事鐘表生意、疫情下開始生產「家港」口罩的陳先生，早前以約6700萬元，購入柏傲莊I共4個三房單位，擬作投資用途。資料顯示，「家港」口罩由扎根香港20多年的鴻橋實業生產，鴻橋早於90年代初開始生產鐘表。據「家港」口罩網頁顯示，該品牌主要出售不同彩色或花紋的平面口罩，平均每片口罩售價近4元至超過5元不等。

半月累錄9宗撻訂 殺訂504萬

但另一邊廂，亦有購入柏傲莊I的買家決定撻訂。據項目成交紀錄冊顯示，柏傲莊I日前新增7宗撻訂個案，原本於上月25日及26日、即項目次輪銷售以介乎745.2萬至1,957.4萬元成交，成交總額涉8454萬元，惟買家簽訂臨時買賣合約後撻訂，料遭沒收5%訂金，金額介乎37萬至97萬元，涉款共約422萬元，當中更有5伙撻訂來自大手客買家。連同首輪銷售錄得的2宗撻訂個案計，9伙單位成交總額涉逾1億元，而發展商在半個月內殺訂約504萬元。

柏傲莊II連裝修示位昨首日開放

至於已敲定本周六作首輪銷售的柏傲莊II，昨首日開放連裝修示範單位予公眾參觀，單位參照5A座18樓B室，實用面積634方呎，原則為2房1套連儲物室，經改動後成2房1套連書房間隔。單位以北歐簡約風格打造，客飯廳採用木材飾面，洋溢自然質感。

帝御‧星濤「星御天池」設私人泳池

至於由帝國集團及香港小輪（0050）合作發展的屯門青山公路青山灣帝御系列第二期帝御‧星濤，日前以折實均呎15,384元加推123伙的4號價單後，正部署本周末作次輪銷售。負責銷售的恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，新價單較上一張價單略加價1.5%，有機會日內加推，項目至今暫收逾3232票，按4號價單123伙計，超額認購25倍。

項目昨日亦公布4房頂層連天台特色戶，將以公開招標形式推售。該特色戶全盤只有1伙，命名為「星御天池」，位於第1座19樓01室，實用面積1376方呎，4房雙套及工作室間隔，附537方呎私人平台、1155方呎天台及私人露天游泳池。林達民指，上期特色戶最高實呎約2.38萬元，料上述特色戶呎價將可再推高15%。