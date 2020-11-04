經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

湯文亮：威武不屈 向泰國人致敬

【明報專訊】昨晚去食泰國菜，老闆問我知唔知點解泰國突然有反王室和反政府社運，我話根據報章報道，是因為美國要求在泰國設立軍事基地，以制衡中國一帶一路，泰國唔肯，所以掀起反政府社運，甚至連泰國王室都反。老闆話不對，現在已經沒有國家容許其他國家在本土設立基地，就算反政府成功，新執政黨亦不敢讓美國在泰國設立基地，否則就是賣國賊。

我話撇開這個因素，我想不到有任何原因。老闆話，其實與台灣一樣，美國政府要求開放瘦肉精豬肉進口到台灣，台灣蔡小姐二話不說，即使今日的我打倒昨日的我亦在所不辭，一力承擔，容許美國瘦肉精豬肉進口台灣。

泰國社運或與進口瘦肉精豬肉有關

另一邊廂，泰國無論什麼政黨執政，都不會容許美國瘦肉精豬肉進口泰國，已經有12年之久，而今次泰國社運，應該是與進口瘦肉精豬肉有關，非美國在泰國設立軍事基地引起。老闆這樣說我立刻向泰國人致敬，在強權之下，泰國可能在某個程度上，甚至包括泰王都有機會受到美國制裁，仍然以威武不屈精神面對，而台灣蔡小姐卻讓美國進口瘦肉精豬肉，為了政治而直接毀了豬肉乾行業。相比台灣，泰國人非常有「吉士」。台灣唯今之計，就是讓瘦肉精豬肉進口，進口幾多就燒毀幾多，這才對得住台灣人民。回想當日，如果清廷不禁鴉片，英國人沒有損失，就未必會發動鴉片戰爭。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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