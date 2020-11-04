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劉思明：製造業概念強 瑞聲博反彈

【明報專訊】市場目光仍在美國總統大選的不明朗，港股卻展現着強勢，而焦點由軟件互聯網、消費等股份，繼續轉移至製造、出口或經濟相關概念，但強勢的大多撲向高位，若然希望追落後，可以留意瑞聲（2018）。

疫後復蘇概念 玖紙敏華新高

恒指昨高開229點向上，早市曾經突破兩萬五關口，之後回順，午後再試高位，最多升588點，收報24,939點，升479點或1.96%；國指升1.36%。中小型股表現相對遜色，恒生綜合中型股、小型股指數分別升1.09%、0.81%。大市成交1296億元，高於60天平均約半成。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率81比19，升逾3%佔上升股份逾兩成；陽燭對陰燭為71比29，大市升勢全面，買盤積極且動力較強。

本報數據庫追蹤的30個行業，除了環保及新能源跌0.41%，全線上升。整體有近一半的升幅超過1.5%，科技器材升3.4%最強，其次本地金融升近3%，航運物流、中資金融、地產及相關等升逾2%。

科技器材強勁 行業股份參差

歐美新冠病毒疫情嚴峻，內地疫情受控，製造業持續復蘇，相關概念如工業、出口、航運物流股等股份相當強，玖紙（2689）、敏華（1999）昨創新高；航運物流中外運（0598）、海豐（1308）、中遠海控（1919）等買盤強勁。另一焦點新能源概念，吉利（0175）、長汽（2333）升逾半成，但領漲的比亞迪股份（1211）、信義光能（0968）回調，前者10天線及後者守12.5元未破，炒風不變。

此外，科技器材股表現強勁，但行業股份走勢參差，強勢主要是舜宇（2382）、中芯（0981）、華虹（1347）攀升，昨連帶弱勢部件瑞聲、丘鈦（1478）及5G概念中興通訊（0763）、京信（2342）亦有炒作。順勢買強勢舜宇可取，但現水平追入，要博其可升破150元，否則值博率一般，或可回調135元吸納，止蝕位放在20天線。進取可以考慮追落後瑞聲。

瑞聲旗下從事光學產品及解決方案的誠瑞光學，繼7月引資11.5億元後，上月進一步引入戰略投資者，包括獲紅杉資本、國投創新旗下投資，集資16.58億元。引資除了可以壯大誠瑞資本有助業務發展，瑞聲預期誠瑞將會伺機獨立上市，此亦有利提升集團整體價值，並有望股價潛在催化劑。

瑞聲短線43元有阻力

走勢上，瑞聲日前跌至40元關口喘定反彈，短線上望43元及46元會有阻力。不過要強調，該股積弱已久只宜博反彈，而下周五（13日）將公布第三季度業績，會是另一隱憂。

[劉思明 數據尋寶]

相關字詞﹕瑞聲 舜宇 信義光能 比亞迪 新能源

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