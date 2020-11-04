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張兆聰：三條紅線不利內房 融創價殘仍可吼

【明報專訊】恒指昨升479點，收報24,939點，成交金額1296億元。美國總統選舉投票正式開始，香港時間今日中午應有初步結果，投資者並沒有在場外等待，美股經歷上周大跌後正強力反彈，但科技股動力欠奉。港股這邊亦如是，騰訊（0700）和阿里（9988）靠穩，但大市挾升，所有落後股一擁而上，友邦（1299）、匯控（0005）、中資金融股、內房股以至本地地產股都大漲。從季節因素出發，內房股融創（1918）可冷吼。

美股周一反彈，但走勢一波三折，納指曾倒跌，但三大指數尾市抽升。昨日美股期貨續揚，且看能否走出持續反彈浪。重點是內部結構不同，價值型股份強勢，科技股明顯失去動力，究竟是短暫的板塊輪動，一如此前般輪流炒作，還是科技股開始失去動力？時間會提供答案，但頗為肯定的答案，是價值股愈來愈受資金青睞。

資金流向實體經濟 舊經濟股有望受惠

無論拜登上台還是特朗普連任，都必定會推出大規模財政刺激措施，美國10年期債息企穩在0.8厘之上，提早反映了財赤飈升的影響。從孳息曲線的期限價差、財赤和債券供給增加的前景、美國經濟基本面等因素看，實質債息很大機會已見低位，至少是短期低位，意味之前實質債息下降、推高股市估值的升浪，動力將會減弱。科技股今後主要由盈利增長主導，但現時的估值也反映了未來一段時間的增長前景，綜合來看，整體科技股破頂展新升浪有一定難度，結果大家都不太願意高追。

與高升的科技股相反，舊經濟股估值低殘，尤其是銀行、能源、地產等。低殘估值本身就是反彈條件，如果1%的亞馬遜市值流向銀行、能源等板塊，升勢就會非常誇張，但就只欠摧化劑。全球多年來一直純以貨幣政策去刺激經濟，減息和QE利好股市和各類資產價格，但對實體經濟和中低層民眾收入好處有限。現貨幣政策空間已不大，今後重點是加大財政支出，資金將會流向實體經濟和民眾手上，舊經濟股有望直接受惠。

全球股市近月板塊輪動非常快速，反映市場開始對價值股和增長股誰來領升大市開始分歧。隨着總統選舉結束，財政刺激出台，相信價值股有條件進一步轉強。筆者在匯控（0005）績後指最壞情况已過，可看能否在20天線入市，結果之後最低只見31.65元（20天線為31.2元）便再回升，昨日再試保歷加通道頂部，為近6個交易日內第二次。對上一次匯控股價能不斷上試頂部，已是2019年第4季、中美貿易戰曙光初露、全球股市大漲之時。當然，短期走勢不代表什麼，真正轉勢需突破並企穩200天線之上，現為40.5元仍然遙遠，但價值股確實有望扭轉長跌長有的局面。

本欄近期都有提及中港兩地地產股有些反彈勢頭，昨日內房回升勢頭不俗，也頗為全面。內房股在「三條紅線」後前景黯淡，以往高負債、高周轉的模式終結，中央又限制每年房地產貸款佔比，各方面融資都被堵死，只能快速減價賣樓、回籠資金求生存。內房股普遍已跌至近2年低位，都反映了悲觀的前景。短期看不到有轉勢回升的誘因，但短期市况炒作低殘股，加上內房近期銷售也不俗，設局具值博率。此外，11月及12月是內房股傳統強勢月份，以融創為例，上市至今11月份6升3跌，平均升6.8％，本月至今則升3.8％，仍有水位，而12月份平均升幅為5.5％。

[張兆聰 還看今朝]

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