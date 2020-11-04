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經濟
2020年11月4日星期三
技術取勝
投資策略
上交所煞停螞蟻上市 H股同步押後 孖展大客料蝕88萬息 阿里ADR開市挫一成
馬雲與王岐山唱反調 分析指演說或成主因
投行逾15億佣金恐「見財化水」
美團否認內地上市 300元得而復失
金管局推合規科技應用計劃 提高風險管理降成本
財庫局擬全面監管虛幣 強制發牌 涵蓋比特幣 須符適當人選準則
擬改「外地政治人物」定義 料包括內地台灣
業界：助提高行業水平
恒指夜期二萬五未企穩 低水逾200點
獲摩通唱好目標價155元 舜宇急升近8%
金管局研「替代數據」助批中小企貸
聯想上季純利升53% 派息0.066元
港半島酒店出租率按季倍升 平均可出租房收入倍翻至760元
澳門料明年賭收仍未及正常一半
恒大今年首10月銷售升16.4％
中港區塊鏈貿易融資平台完成對接
Nvidia收購Arm中國受阻 行政總裁吳雄昂控制兩公司興訟
憧憬大選勝負分明 美股開市急升
澳洲減息0.15厘 利率歷史新低
張兆聰：三條紅線不利內房 融創價殘仍可吼
植耀輝：待美大選明朗出手也未遲
技術取勝：江西銅挑戰半年高位
劉思明：製造業概念強 瑞聲博反彈
周顯：身家清白不怕被貼街招
湯文亮：威武不屈 向泰國人致敬
口罩商6700萬掃柏傲莊I四伙 項目同時連錄7宗撻訂 成交總額8454萬
一號九龍道特色戶逼千萬 項目2房新高
半壹特色戶3000萬沽 12年實蝕兩成
財團收購豐景台 前副運輸署長賺逾億
磁帶大王2100萬重新放售聯和墟舖
勤達中心呎價7180元 3年新低
方瀛研究與投資陸文達：長線看基本面 跌市買入良機
技術取勝：江西銅挑戰半年高位
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【明報專訊】舜宇區間有望上調（圖）
中銀香港23元有阻力（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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上交所煞停螞蟻上市 H股同步押後 孖展大客料蝕88萬息 阿里ADR開市挫一成
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