植耀輝：待美大選明朗出手也未遲

恒指料續24500點附近上落

參考2000年的例子，當年共和黨小布殊（George.W.Bush）與民主黨對手戈爾（Albert Arnold Gore Jr.）之選舉人票一直叮噹馬頭，而關鍵州份佛羅里達州之票數亦過於接近，在擾攘一個多月後，美國最高法院於12月12日才進行裁決，小布殊獲判勝出，並正式成為第43任總統。不過在該一個月內，標普500指數下跌了5%。由於截至昨日全美已經有超過9380萬美國人投票，遠超4年前水平（事實上，幾乎每個州收到之提前投票數已超過2016年總統大選期間之水平），所以單是點票上可能已需要花更多時間，若「兩老」又再攪小動作的話，最終戰果可能會一拖再拖。

不過筆者亦寧願快點有最終結果，皆因近月單是看兩老之消息已夠膩了，而且若當地仍然因選舉而出現對立狀態，金融市場動盪難免之餘，就連疫情恐怕亦難處理矣。

至於港股最新部署，恒指過去兩個交易日出現強勁反彈，舊經濟股紛紛被炒起，不過始終未來一兩日變數仍多，故筆者還是建議待明朗化後再出手也未遲，預期恒指暫將繼續於24,500點附近上落。

（筆者並未持有相關股份）

耀才證券金融集團研究部總監

[植耀輝 焦點股]