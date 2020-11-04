澳洲減息0.15厘 利率歷史新低

新推逾5400億買債計劃

澳洲央行承諾，在通脹穩定保持在2至3%目標區間前。將維持基準利率不變。央行預計，明年的潛在通脹率為1％，而2022年為1.5％，預示未來3年不會加息。該央行表示，近期數據略勝預期，如有需要，將採取更多措施，但實施負利率仍是「極不可能」。澳元兌美元昨繼續在70美仙左右徘徊。

澳洲央行行長洛威（Philip Lowe）表示，央行在買債的同時，全線下調債券收益率，這將降低借款人的融資成本，有助於壓低而非推高匯率，並為資產價格及資產負債表提供支持，從而幫助經濟復蘇。

澳洲在今年1至6月，連續兩季經濟收縮，是其近30年來首次陷入經濟衰退。不過澳洲央行對前景相對樂觀，上調了經濟展望。最新預測在截至明年6月的一年內，澳洲GDP將增長6%，較6月時的預測上調兩個百分點。在明年中至2022年中，預測經濟增長為4％。失業率峰值預計將略低於8％，低於此前預測的10％。

（綜合報道）

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