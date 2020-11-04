澳洲減息0.15厘 利率歷史新低

【明報專訊】澳洲央行加大寬鬆力度，將基準利率由0.25厘降至0.1厘的歷史新低，並將3年期政府債券收益率目標下調至相同水平，符合市場預期。澳洲央行又把支付給商業銀行在央行的存款利率降至零，同時宣布新的價值1000億澳元（約5467億港元）買債計劃，準備在未來6個月主要用於購買5至10年期公債，以推動當地經濟在結束防疫封鎖措施後盡快復蘇。
新推逾5400億買債計劃
澳洲央行承諾，在通脹穩定保持在2至3%目標區間前。將維持基準利率不變。央行預計，明年的潛在通脹率為1％，而2022年為1.5％，預示未來3年不會加息。該央行表示，近期數據略勝預期，如有需要，將採取更多措施，但實施負利率仍是「極不可能」。澳元兌美元昨繼續在70美仙左右徘徊。
澳洲央行行長洛威（Philip Lowe）表示，央行在買債的同時，全線下調債券收益率，這將降低借款人的融資成本，有助於壓低而非推高匯率，並為資產價格及資產負債表提供支持，從而幫助經濟復蘇。
澳洲在今年1至6月，連續兩季經濟收縮，是其近30年來首次陷入經濟衰退。不過澳洲央行對前景相對樂觀，上調了經濟展望。最新預測在截至明年6月的一年內，澳洲GDP將增長6%，較6月時的預測上調兩個百分點。在明年中至2022年中，預測經濟增長為4％。失業率峰值預計將略低於8％，低於此前預測的10％。