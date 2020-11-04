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憧憬大選勝負分明 美股開市急升

【明報專訊】昨天是美國大選日，料初步結果將在今天陸續公布。市場憧憬大選能有明顯的勝利者，避免選舉爭拗，美股昨早段急升，道指升逾650點，標普500指數及納指升逾2%。facebook、亞馬遜、Netflix、微軟和蘋果等強勢科技股早段升逾1%。國際油價昨晚升約3%。美國10年期國債孳息率升至0.88厘，為6月初以來高位。

油價昨晚升約3%

全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）預期，美國政壇可能出現由民主黨主導的「藍色浪潮」（Blue Wave），為美國帶來更多財政刺激措施、較可預測的美國貿易及外交政策，其帶來的溢出效應將有利於環球經濟。美元可能偏軟的前景，亦將對新興市場資產有利。貝萊德指出，中國和其他亞洲經濟體較西方更有效控制疫情，在重啟經濟方面遙遙領先，因此將亞洲（不包括日本）及新興市場股票評級，調高至「增持」。

摩通此前亦指出，當投資者押注拜登入主白宮，「增持」亞洲新興市場股票及貨幣是「最安全」的交易。高盛全球外匯、利率及新興市場策略聯席主管潘德爾（Zach Pandl）指出，為應對美國大選的不確定性，投資者可買入日圓避險。美匯指數昨失守94，兌日圓在104.6左右徘徊。

由於疫情導致油價偏軟及原油需求下降，沙特阿拉伯石油巨企沙特阿美（Saudi Aramco）第三季利潤按年跌45%至442億里亞爾（約914億港元）。雖然利潤減少，但沙特阿美仍致力於支付187.5億美元的季度股息。沙特阿美表示，第三季自由現金流為124億美元，遠低於股息支出。

（綜合報道）

[國際金融]

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