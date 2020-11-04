Nvidia收購Arm中國受阻 行政總裁吳雄昂控制兩公司興訟

Arm中國主要負責Arm在中國地區的授權許可，並進行一些研發工作。持有Arm的日本軟銀集團在2018年曾透露，Arm中國為Arm貢獻了五分之一的總銷售額。今年6月，Arm中國的董事會以7對1的投票結果，將吳雄昂罷免，原因是吳雄昂被指與他的Alphatecture投資基金存在利益衝突。

收購交易成功率料僅50%

一名發言人稱，吳雄昂從一開始已向董事會披露了該投資基金的存在。Arm中國的鬧劇發生之際，時值Arm和Nvidia準備向中國監管機構申請批准收購交易的關鍵時刻。向中國監管機構提交申請，需要Arm中國的配合及Arm中國的數據。兩名知情人士向《金融時報》透露，Arm和Nvidia尚未向監管機構提交任何文件。其中一人表示，背後原因是他們難以獲得Arm中國的控制權。

吳雄昂持逾16% Arm中國股份

吳雄昂目前仍在管理Arm中國的日常營運，掌管該公司的印章，對公司業務具有合法控制權。兩名熟悉Arm中國的知情人士稱，在Arm中國內部，吳雄昂已組成自己的安全團隊，拒絕Arm或Arm中國董事會的任何代表進入該公司，Arm總部發送給員工的郵件也被屏蔽。這使吳雄昂成為與Nvidia交易的主要障礙。《金融時報》引述知情人士稱，日本軟銀集團已任命軟銀的中國團隊主管Eric Chen，負責協調吳雄昂的退出事宜。

消息稱，軟銀方面希望以大約1億至2億美元的代價，換取吳雄昂退出。知情人士稱，雙方似乎在9月幾乎達成協議，吳雄昂曾向同事透露將在9月底前離職，而Eric Chen也向同事披露過此信息。不過問題的癥結，在於吳雄昂持有的16.6%Arm中國股份價值。

股權談判可能一直拖延

吳雄昂認為，自2018年成立以來，Arm中國的價值已增長5倍，至今價值500億元人民幣（約580億港元）。目前尚未清楚，吳雄昂是打算持有，還是出售這些股份。雙方仍在調停階段，並且有可能達成協議。

最近吳雄昂向同事表示，他會否離開Arm中國仍不確定。熟悉軟銀和厚朴的知情人士則表示，談判可能會一直拖延。

Arm中國發言人稱，不會對任何猜測發表評論，並且將對「任何散佈謠言，企圖損害公司聲譽的機構和個人」採取法律行動。該發言人表示，穩定的Arm中國，符合所有人的最佳利益。

（金融時報）

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