中港區塊鏈貿易融資平台完成對接

助港企與內地供應商交易

雙方指，內地的「貿易金融區塊鏈平台」和香港「貿易聯動」（eTradeConnect）已完成第一期對接項目，正式進入試行階段。此次試行項目獲中國工商銀行（1398）、中國銀行（3988）、交通銀行（3328）、中銀香港（2388）、工銀亞洲、交通銀行（香港）有限公司及渣打香港的支持。

渣打香港同日表示，完成香港與內地之間的首批跨區塊鏈平台試點交易，成功驗證兩個區塊鏈貿易融資平台之間的可連通性，協助香港企業客戶利用「貿易聯動」與中國內地供應商成功交易，而有關供應商則在「貿易金融區塊鏈平台」上完成交易。貿易和貿易融資交易以往多用人手處理紙張文件，往往需時數天甚至數周才能完成，現時則可以在單一平台上無縫完成處理。區塊鏈平台大幅提高跨境貿易效率、交易安全性和透明度。

金管局助理總裁（金融基建）鮑克運表示，隨着項目即將進入發展的第二階段，希望將有更多銀行參與，以進一步提升跨平台對接的功能。