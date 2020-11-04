澳門料明年賭收仍未及正常一半

同時，澳門政府亦預計，全年的博彩特別稅收，只有455億澳門元，仍然為當地的一般綜合預算收入的最大稅收項目，佔比高達47.36%。但是相比當地財政局於今年初提交的《一般綜合預算》附註，在內裏所列的2019年度及2020年度博彩特別稅同為910億澳門元而言，則按年大減50%。

此外，澳門博彩（0880）聯席主席兼執行董事梁安琪接受澳門傳媒訪問時形容，即使內地全面恢復赴澳自由行簽注，十一黃金周期間來澳旅客仍不算多，業績未如理想，業務不能夠和昔日可比，業界亦有點悲觀。

梁安琪：新項目加大非博彩元素

她相信各間博企均認為現階段須作出改變，例如再加強非博彩元素、發展會展等。她又強調，在疫情期間6間博彩企業均沒有辭退任何員工。

她未有收到政府何時公開就博彩法進行諮詢，但是希望有關諮詢文本能盡快推出。

她更指出，集團在新項目上葡京方面，不再分貴賓廳及中場，並謂「入得度假村就係VIP」，並強調會加大如美食等非博彩元素。