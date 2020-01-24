港半島酒店出租率按季倍升 平均可出租房收入倍翻至760元

明報記者 蕭嘉聰

香港半島酒店去年下半年受社會運動影響，RevPAR已跌至1692元，不過今年疫情令旅遊業陷入困境，第二季大跌至352元，不過第三季回升1.16倍至760元。其他亞洲地區、美國及歐洲的半島酒店第三季RevPAR分別為1048元及1213元，按季升1.03倍及24.4%，按年就跌42.6%及73.9%。

平均房租2929元止跌

平均房租方面，香港半島酒店第三季按年減少39.69%至2929元，按季上升4.46%；其他亞洲地區按季升11.4%至2737元，按年上升5%；美國及歐洲按年下跌13.0%至5047元，按季上升2.4%。截至9月底止，香港出租率按年減少9個百分點至26%，按季增長13個百分點；其他亞洲地區、美國及歐洲第三季出租率分別報38%及24% 。

集團指出，2020年3月中至下旬，各地政府因疫情頒布旅遊限制及社區封鎖，位於紐約、芝加哥、巴黎、東京、曼谷及馬尼拉6間半島酒店暫時停業，芝加哥及東京已分別在7月及6月重開。

轉攻Staycation 部分日子訂滿

疫情下旅遊業陷入困境，不少酒店轉為發展Staycation，香港半島酒店亦有推出住宿優惠吸客，最新推廣是11月1日至12月20日入住酒店2日1夜，加上半島大堂茶座二人早餐及1000元消費禮遇，不包括稅項及其他費用、二人入住只需2680元，官網顯示部分日子已經訂滿。