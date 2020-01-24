經濟

聯想上季純利升53% 派息0.066元

【明報專訊】聯想（0992）昨日公布由3月截止9月底止的中期業績，純利按年升44%至5.23億美元，收入按年升7%至278.7億美元。中期每股派息為0.066港元，按年升4.8%。聯想於中午公布業績，下午股價高位曾升至5.14元，其後遇壓，收市報4.91元，全日跌0.406%，成交金額為2.69億元。

料今年個人電腦銷售達3億台

若單計第二季表現，聯想季內多項表現勝市場預期，其中純利按年升53%，錄得3.1億美元，收入按年升7.4%至145.19億美元。毛利按年升3.2%至22.53億美元，毛利率為15.5%，按年跌0.6個百分點。

聯想個人電腦和數據中心業務上半年收入表現強勁，數據中心業務的收入按年升15%至30.91億美元，佔集團總售額的11%。集團主席兼首席執行長楊元慶透露，將在墨西哥的蒙特雷擴建數據中心。

至於集團期內個人電腦和智能設備業務收入按年升8.8%至220.65億美元，楊元慶表示，自疫情爆發後，在家工作、線上學習和家居娛樂等活動對其設備的需求增加，個人電腦和智能設備銷售額創新高。

預計在家工作和線上學習短期內不會減少，市場對個人電腦的需求會持續的增長，亦帶動集團的手提電腦和平板電腦的銷售。他預料今年個人電腦的全球銷售將約3億台，較去年多出2500萬台，預示明年的增長幅度為5%至10%。

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