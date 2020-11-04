金管局研「替代數據」助批中小企貸

區塊鏈技術收集數據

金管局日前公布「中小微企業替代信貸評估（ACA）研究」白皮書，金融科技促進辦公室首席金融科技總監周文正指，現時香港有不少中小微企面對融資困難，認為項目有市場需要及發展潛力。惟當中涉及大量數據及持份者，需要多方之間的信任；而金管局的責任，是保持數據在金融及非金融機構之間能夠以安全的方式流通。

被問到德勤在這項目上的角色，冼君行回應指，德勤一向可以提供區塊鏈設計及開發服務，還可幫客戶建立人工智能模型。他透露，其設計的區塊鏈可以搜集最少8000至10,000項與客戶相關的數據，再從中揀選數百項，以維持數據質素及模型的公正性。他續稱，亞洲地區如中國大陸、印尼、馬來西亞、泰國等，早已採用類似ACA的模型，主要由金融機構領導。據悉，香港市場上已有類似的交換平台APIX，銀行能透過平台與第三方服務供應商連接，互相交換產品和服務資料。

平安壹賬通銀行行政總裁馮鈺龍認為，數據之間的流通有助提升機構營運效率及客戶盡職調查工作，惟教育市場接受將會是一大挑戰。而中國銀行（香港）資訊科技部數據應用開發處主管林肇業表示，金融機構可以透露線上資料、水電費單、現金流等的「替代數據」，有助金融機構衡量中小微企的信貸風險。