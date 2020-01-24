經濟

恒指夜期二萬五未企穩 低水逾200點

【明報專訊】螞蟻集團（6688）突然暫緩上市計劃，拖累阿里巴巴（9988）ADR急跌近一成，港股ADR比例指數急跌逾300點，恒指夜期由高水200點，轉為低水200點，二萬五得而復失。螞蟻臨門一腳「撻Q」，加上美國大選未必即日有結果，分析料股市短期波動性增加。

騰訊ADR重上600元

截至昨晚10時45分，恒指夜期報24,731點，低水209點。國指夜期報10,009點，低水62點。昨日升最多的友邦（1299），ADR跌逾4%，折合港元報74.6元；反而昨日逆市下跌的騰訊（0700），ADR重上600元。

美國總統大選前夕，港股昨日彈高，恒指在午後最多曾升588點，收市報24,939點，揚479點，升穿7月以來下降軌（見圖）；藍籌中以舜宇（2382）及友邦表現最好。國指在日間重上一萬點，升134點至10,071點，科指升128點至7714點，全日主板成交金額1296億元。港股11月開市連升兩日，升至兩個月高位。

藍籌當中，昨日以舜宇升7.8%表現最佳（見另稿）；友邦獲批籌建四川分公司，是友邦中國自今年7月在內地設立獨資人身保險子公司後獲批籌建的首家分公司，收報77.95元，升6.27%，為貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻144點，連同升3.1%的匯控（0005）合共撐起大市201點升幅。另外，前日炒上的汽車股部分續走高，吉利（0175）再飈5.5%；長汽（2333）大升7.1%；比亞迪（1211）卻破頂後倒跌2%。

黃國英：料美大選現爭議 大市波動增加

另一方面，FI二南方恒指反向ETF（7500）昨日沽空急增，全日沽空額11.58億元居首，沽空比率飈至81.8%，反映投資者對港股前景持正面看法。

不過，豐盛金融資產管理董事黃國英認為，美國總統選舉結果很大機會出現爭議，除非選情很早呈現一面倒，否則點票結果或要遲數日公布，料股市在期間的波動性會增加。耀才研究部總監植耀輝亦認為，投票結果未必很快出爐，在結果明確之前，市况都會相當波動。暫預期恒指會於24000點至25000點上落。

昨日北水再錄淨流入，滬深港股通合共淨流入73.58億元，騰訊最受歡迎，錄淨流入13.44億元。不過騰訊昨日跑輸大市，跌0.58%，收報598元，藍籌中表現次差。

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