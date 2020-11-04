財庫局擬全面監管虛幣 強制發牌 涵蓋比特幣 須符適當人選準則

按最新國際標準修訂

政府發言人指出，今次建議，對香港履行特別組織訂明的相關責任，以及維持香港作為可靠及具競爭力的投資及營商地方的公信力，非常重要。根據諮詢文件，2018年修訂《打擊洗錢條例》時，在非金融領域尚未覆蓋貴重金屬及寶石交易商，加上在2019年2月，財務行動特別組織要求成員地區，將打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的覆蓋面，延伸至虛擬資產服務提供者。

隨着虛擬資產交易量愈來愈大，加上貴重金屬及寶石商本身規模亦大，因此是次建議，會加強對虛擬資產服務提供者和貴重金屬及寶石交易商，在打擊洗錢及恐怖分子資金籌集方面的規管。特別組織會在2023年2月對香港進行技術合規評估，並在2024年6月進行成效評估。

非證券型代幣貴金屬寶石 現行反洗錢未覆蓋

在前述前提下，政府建議引入虛擬資產服務提供者發牌制度，須向證監會申請牌照，亦須符合適當人選準則，甚至落實保障投資者的規管。以往證監會對虛擬貨幣平台，只採取自願發牌制度，且只限證券型代幣，但今次的諮詢則把所有虛擬貨幣納入範圍內，包括比特幣、以太幣等「功能型代幣」。

諮詢文件更建議，建立貴重金屬及寶石交易商兩級註冊制，規定業界須向海關關長註冊，若有意在業務過程中進行12萬元或以上現金交易者，須在相關級別註冊時符合適當人選準則，同時給予現有經營業界180天過渡期申請註冊。無論虛擬資產提供者及貴金屬寶石業界，均同樣須遵守《打擊洗錢條例》附表2所列的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定。

在罰則方面，如從事無牌的虛擬資產交易者，會處以7年監禁和500萬元罰款，持續犯罪者每日另處罰款10萬元；違反反洗錢要求者，則建議被判監兩年及罰款100萬元。至於貴金屬及寶石商負責人，若未有申請註冊而又違規者，亦可被吊銷牌照，甚至可被監禁6個月及判處10萬元罰款；作出虛假、具欺騙或誤導性的陳述，可被判監6個月及判罰5萬元。

明報記者 陳偉燊